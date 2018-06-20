В подмосковье “Ротор-Волгоград” ждут пять контрольных матчей

Пять контрольных матчей предстоит провести ФК “Ротор-Волгоград” в подмосковном Домодедово. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе клуба. Так, 27 июня волгоградцы сыграют с дублем “Спартака” а через три дня встретятся с основным составом. 2 июля состоится матч с командой - членом первой футбольной лиги ФК “Долгопрудный”. 4 июля - вторая встреча с дублем “Спартака”, а через два дня - с московским “Торпедо”.

Отметим, что сейчас футболисты и тренеры, вернувшиеся со сборов в Абрау-Дюрсо, находятся в коротком отпуске. Но уже послезавтра отправятся на вторые предсезонные сборы в Подмосковье. Отметим, что за время пребывания в Абрау-Дюрсо волгоградские футболисты выиграли оба контрольных матча с командами “Майкоп” и дублем новороссийского “Черноморца”. Также в состав “Ротора-Волгограда” вошел целый ряд новых игроков.



