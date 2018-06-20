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Спорт
 20.06.2018 13:14

В подмосковье “Ротор-Волгоград” ждут пять контрольных матчей

Пять контрольных матчей предстоит провести ФК “Ротор-Волгоград” в подмосковном Домодедово. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе клуба.  Так, 27 июня волгоградцы сыграют с дублем “Спартака” а через три дня встретятся с основным составом. 2 июля состоится матч   с командой - членом первой футбольной лиги ФК “Долгопрудный”.  4 июля - вторая встреча с дублем  “Спартака”, а  через два дня -  с московским “Торпедо”. 
Отметим, что сейчас футболисты и тренеры, вернувшиеся со сборов в Абрау-Дюрсо, находятся в коротком  отпуске. Но уже послезавтра отправятся на вторые предсезонные сборы в Подмосковье. Отметим, что за время пребывания в Абрау-Дюрсо волгоградские футболисты выиграли оба контрольных матча с командами “Майкоп” и дублем новороссийского “Черноморца”. Также в состав “Ротора-Волгограда” вошел целый ряд новых игроков.

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Экономика 20.06.2018 14:31

Больше всех средств - почти 52 миллиона - получит городской округ город Михайловка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги выделяются из регионального дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. Субсидии в размере 35 миллионов рублей поступят в бюджет Урюпинска. Новоаннинский муниципальный район получит более 13 миллионов рублей, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона, Клетское сельское поселение - 4,7 миллиона. Всего распределено более 117 миллионов рублей. 
Прочитана: 174 раз
Астрахань 20.06.2018 14:30

Житель Астрахани сфотографировал НЛО Астраханец поделился снимками светящихся объектов в небе над городом. Фотографии были сделаны им накануне вечером в Ленинском районе. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».  «Слева от трубы ГРЭС видно несколько ярких огоньков, которые светились приблизительно с 22:50 до 23:25 и стояли на одном месте. Кроме того, к этим огонькам несколько раз пытался приблизиться самолёт, но, не долетая, разворачивался. Фото сделаны на Canon 600D, сфокусироваться на ярком объекте получилось только так», – сообщил молодой человек.  В небе над городом периодически возникают различные светящиеся объекты, вызывающие у жителей восхищение или испуг. В 2016 году в Астрахани  за НЛО были приняты авиационные...
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Спорт 20.06.2018 13:32 (Обновлено: 20.06.2018 14:30)

Болельщики из Нигерии добираются до Волгограда на "перекладных" Неожиданная отмена прямого рейса Каир-Волгоград разделила любителей футбола из Нигерии. Нигерийцам теперь придётся лететь в город-герой с пересадками через аэропорты Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" работающие в аэропорту волонтеры,  вместо 180 человек сегодня в Волгоград прибыли всего несколько болельщиков из африканской страны, остальные же будут подтягиваться в течение сегодняшнего дня и завтра. Но такое стечение обстоятельств не удручает уже прибывших в Волгоград болельщиков из Нигерии. Несмотря на долгие перелеты, компания нигерийских футбольных фанатов уже в предвкушении победы сборной своей страны. Болельщики сборной Нигерии собираются "зажечь" в Волгограде как минимум не хуже тунисских фанатов - веселые африканские...
Прочитана: 1497 раз
Происшествия 20.06.2018 13:07 (Обновлено: 20.06.2018 13:08)

Очередная трагедия с массовой гибелью пчел произошла в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители станицы, после сельхозобработки полей в низовье реки Бузулук  погибли 600 пчелосемей.  «Мы понесли колоссальные потери, а весь наш труд превратился в прах», - говорят люди. По словам жителей, все улья стояли в поселке, и такой «химической»  атаки никто не ожидал.  Обработка проводилась всего в двух километрах от стационарных пасек, что, как утверждают граждане, недопустимо. Поэтому сразу после того, как самолет улетел, пчелы стали гибнуть на глазах. Глава администрации Киквидзенского района Сергей Савин заявил информагентству, что в настоящее время...
Прочитана: 1129 раз
Расследования 20.06.2018 12:58

Заплатить штраф в 20 тысяч рублей придется компании “Вымпел-Коммуникации”, которой принадлежит бренд "Билайн", за самовольную установку телекоммуникационного оборудования на крыше одного из зданий волгоградского техуниверситета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, прокурорская проверка показала, что с декабря прошлого года компания использовала площадку на крыше нежилого помещения, находящегося в федеральной собственности. Необходимые бумаги для этого оформлены не были. Сейчас решается вопрос о  передаче помещения в аренду. 
Прочитана: 435 раз
Спорт 20.06.2018 12:52

Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько, что вход на площадку фан-феста пришлось закрывать из-за максимальной загрузки. Подобное было только в Москве, где тоже территория фан-фэста не могла уместить всех желающих. А в Волгограде  россияне и гости из разных стран, в том числе задержавшиеся в Волгограде после игры своей сборной англичане, которые, якобы, должны были убежать от "прожорливой" мошки сразу после матча своей команды, зажигали так, что не оставили сомнений - город на Волге заслужил этот чемпионат мира! Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
Прочитана: 5480 раз
Экология 20.06.2018 12:26

Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели Обитатели Жилгородка напомнили властям про обещание годовой давности навести марафет в парке «Русь». Как заявили читатели ИА «Высота 102», летом прошлого года чиновники Дзержинского района заявляли, что на благоустройство этой территории выделены деньги в размере 1, 7 млн рублей. Обещали проложить несколько километров водопровода, покосить траву, благоустроить детскую площадку. Что в результате?  По словам  волгоградцев, на данный момент парк «Русь» вымирает.  «Поливная система,  возможно,  и есть, но мы ни разу не видели, чтобы она включалась. Из-за этого высох весь газон, погибают оставшиеся деревья. Почему власти не держат обещания? Помогите спасти наш парк, ведь это единственное место...
Прочитана: 869 раз
Телеком 20.06.2018 11:37

«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства 600 болельщиков и любителей футбола в ЮФО и СКФО, которые пользуются услугами «Ростелекома» и участвуют в программе «Бонус», стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры, включая полуфиналы и финал. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, среди победителей есть также представители малого и среднего бизнеса, которые подключили услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе» и успели подать заявку на участие. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте fifa2018.rt.ru.  Для тех, кто...
Прочитана: 557 раз
Газетный киоск 20.06.2018 11:30

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, посетившие в понедельник в Волгограде матч своей команды против сборной Туниса на чемпионате мира по футболу, посетовали на то, что из-за кампании в британской прессе число болельщиков из Англии на ЧМ-2018 в России оказалось неоправданно низким. Об этом пишет во вторник газета "Таймс", которая пообщалась с британцами, добравшимися до России. "Пресса отпугивала всех от того, чтобы приехать [в РФ], а между тем тут все дружелюбно. У меня есть хороший друг, который ездит на все турниры, так жена сказала ему: "Ты не поедешь", - приводит издание слова 47-летнего поклонника английской команды Саймона Хаттера из...
Прочитана: 2647 раз
Спорт 20.06.2018 11:07

Первые болельщики из Исландии въехали в Волгоград на российской «Ниве» Несколько минут назад зарубежные фанаты - болельщики из Исландии Кьяртанссон и Йонссон - въехали в Волгоград.  Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские волонтеры, они едут на российском внедорожнике «Нива», который  раскрасили в сине-красно-белые цвета своей национальной сборной. О своем футбольном путешествии они рассказывают в соцсетях, - отметили волонтеры. В частности,  они рассказали, что внедорожник «Ниву» они выиграли в конкурсе, организованном местной турфирмой.  Граждане Исландии уже преодолели тысячи километров, а в общей сложности проедут...
Прочитана: 3638 раз
Спорт 20.06.2018 10:35

В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов" Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. Как сообщает ИА "Высота 102", команды проведут свою вторую игру в рамках группового турнира. Ранее, 16 июня, в подмосковном Тушино сборная Исландии сыграла вничью с Аргентиной (1:1). А команда Нигерии в своем первом матче на "Стадионе Нижний Новгород" потерпела поражение от хорватов со счетом 2:0. На данный момент сборная Хорватии является лидером группы D. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира является дебютным, тогда как сборная Нигерии вступила в борьбу за Кубок мира по футболу...
Прочитана: 11712 раз
Телеком 20.06.2018 10:15

«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 18 «Ростелеком», официальный российский спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, объявил о новой акции. Участие в «Футболомании» позволяет на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье – высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями...
Прочитана: 449 раз
Спорт 20.06.2018 10:14

В Волгограде для болельщиков матча Нигерия-Исландия организовали дополнительные электричкиДля перевозки болельщиков на футбольный матч Нигерия-Исландия 22 и 23 июня 2018 года в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД – филиале ОАО «РЖД», первый рейс по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган от о.п. Акварель отправится в 13:16. Последний электропоезд от о.п. Мамаев Курган – в 00:10.  Перевозчик  обращает внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган. Кроме того, 22 июня 2018 года частично изменяется график и маршрут следования...
Прочитана: 686 раз
Расследования 20.06.2018 10:01 (Обновлено: 20.06.2018 10:01)

Арбитражный суд Волгоградской области постановить расторгнуть государственный контракт на выполнение работ по строительству следственного изолятора на 366 мест в городе Симферополе в Крыму. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с исковым заявлением к генподрядчику - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" - обратилось УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю. Согласно материалам дела, госконтракт на строительство объекта стоимостью 119,8 миллиона рублей был заключен в декабре 2016 года. СИЗО должны были построить еще в прошлом году, однако этого не произошло до сих пор. Представитель ответчика выступал против удовлетворения иска, пояснив, что в неисполнении обязательств генеральным подрядчиком виноват истец....
Прочитана: 1032 раз
Экология 20.06.2018 09:56

В Волгограде нашли «кусочек Европы» Жители Волгограда предложили ИА «Высота 102» открыть вместе с рубрикой «Доска позора» - «Доску почета» и поместить на нее рассказ об удивительном месте в городе-герое, которое они для себя недавно открыли. Это территория здания на улице Профсоюзной, 15а, которая принадлежит организации, оказывающей бесплатные юридические консультации.  «Когда вы будете проходить мимо, сразу поймете, что это – кусочек Европы, который можно создать в любом месте города, было бы желание и любовь к прекрасному, - поделились волгоградцы. – Каждый куст, каждое дерево, будь то ель, березка или тополь, каждая травинка, каждый цветок особенны и неповторимы. Потому что пребывают в...
Прочитана: 3032 раз


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В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ
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На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
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Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
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Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
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«Высота 102 ТВ»: В деле о трагедии с катамараном в Волгограде появляется все больше вопросовКомментарии10
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В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
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Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
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Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
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