Болельщики из Нигерии добираются до Волгограда на "перекладных"





















У болельщиков Нигерии и Исландии есть еще пара дней перед игрой, чтобы отдохнуть, заселиться в отели и познакомиться с Волгоградом и его жителями. Напомним, игра группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Нигерии и Исландии пройдет 22 июня в 18:00 на стадионе "Волгоград Арена".

Неожиданная отмена прямого рейса Каир-Волгоград разделила любителей футбола из Нигерии. Нигерийцам теперь придётся лететь в город-герой с пересадками через аэропорты Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" работающие в аэропорту волонтеры, вместо 180 человек сегодня в Волгоград прибыли всего несколько болельщиков из африканской страны, остальные же будут подтягиваться в течение сегодняшнего дня и завтра. Но такое стечение обстоятельств не удручает уже прибывших в Волгоград болельщиков из Нигерии. Несмотря на долгие перелеты, компания нигерийских футбольных фанатов уже в предвкушении победы сборной своей страны. Болельщики сборной Нигерии собираются "зажечь" в Волгограде как минимум не хуже тунисских фанатов - веселые африканские песни начали звучать сразу же в воздушной гавани города на Волге.