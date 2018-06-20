ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, посетившие в понедельник в Волгограде матч своей команды против сборной Туниса на чемпионате мира по футболу, посетовали на то, что из-за кампании в британской прессе число болельщиков из Англии на ЧМ-2018 в России оказалось неоправданно низким. Об этом пишет во вторник газета "Таймс", которая пообщалась с британцами, добравшимися до России. "Пресса отпугивала всех от того, чтобы приехать [в РФ], а между тем тут все дружелюбно. У меня есть хороший друг, который ездит на все турниры, так жена сказала ему: "Ты не поедешь", - приводит издание слова 47-летнего поклонника английской команды Саймона Хаттера из...

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