Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда





Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться" англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить" в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России.

Увы, ничего подобного английские болельщики, кто не поддался на провокации своих СМИ, ни в России, ни в Волгограде не увидели. Наоборот, фанаты были удивлены гостеприимством и дружелюбием русских. Единственная «проблема», которую удалось отыскать британцам в Волгограде – это мошка. Если бы не это традиционное природное явление, характерное для всех континентов, кроме Антарктиды да еще отдельных удаленных островов и пустынь, лишенных рек, как повествует википедия, то, по-видимому, писать и транслировать английским СМИ было бы, вероятно, не о чем и нечего. Но вероятно, даже такие элементарные факты из жизни мошки английским журналистам оказались неведомыми. Например, газета Daily Star назвала мошку… «арктическими москитами», видимо, считая, что Волгоград, как и вся Россия в целом, находится где-то за полярным кругом.









Эти самые «арктические москиты» и стали чуть ли не главной темой в британских таблоидах и на телеканалах, почти затмив главное событие, которое произошло в Волгограде 18 июня – это победа сборной Англии над Тунисом. «Из мошки слона раздули» - так можно охарактеризовать тональность публикаций и телесюжетов на эту тему, некоторые из которых были явно срежиссированы. Представители британских СМИ «креативили» как могли: одна тележурналистка отчаянно брызгала спреем чуть ли не на телекамеру, другие телевизионщики постоянно показывали одного игрока сборной Англии, якобы страдающего от мошки, в то время, как его коллеги по сборной вели себя совершенно спокойно. Представитель немецкого телеканала Ecpreco отметилась тем, что вела репортаж в москитной маске. А в некоторых зарубежных СМИ микроскопических насекомых назвали даже «саранчой».

Даже бумажные мешки на головах, видимо, должны были показать невыносимость условий, в которых проходил матч сборных Англии и Туниса в Волгограде. При этом на кадрах явно видно, что это происходит не на стадионе, а на фоне непонятного пейзажа. Негатив некоторые журналисты пытались найти даже в том, что в некоторых гостиницах и ресторанах для гостей были приготовлены баллончики со спреями и аэрозолями для защиты от мошки.









Можно только представить, кого британские СМИ сделали бы виноватыми, если бы сборная Англия проиграла Тунису – конечно же, ее, «кровожадную» и «страшную» волгоградскую мошкару. Однако, как известно, насекомые не помешали английским футболистам одержать победу на матче ЧМ-2018. Впрочем, видимо, из-за недостатка «трэша» журналистам английских СМИ, работающим в Волгограде, пришлось срочно разыскивать другие «ужасы». В этой роли выступил мусор, который они нашли на задворках города. Как-будто бы забыв, что своеобразные «шанхаи» есть во всех мировых столицах.









К слову, волгоградская мошка почему-то совсем не впечатлила тунисцев. Например, в интервью журналистам ИА «Высота 102» болельщики этой страны, если и «жаловались» на навязчивых насекомых, то делали это с юмором и улыбками. А английские фанаты перед матчем своей сборной, как запечатлели камеры, спокойно прогуливались по набережной, предварительно защитившись от назойливой мошкары с помощью кремов и аэрозолей. Мало того, далеко не все британцы поспешили покинуть Волгоград после матча своей сборной с Тунисом и, например, на следующий день болели вместе с волгоградцами за сборную России на фан-фесте, явно не страдая от летучей "страшилки".

Но, видимо, «покусанных мошкой англичан» британской прессе все же оказалось мало. Накануне в городском пресс-центре представитель британского «Пятого канала» допытывался у представителей властей Волгограда, «какое давление оказывала Москва на город при проведении матчей чемпионата мира в Волгограде?». Этот вопрос вызвал недоумение не только у спикеров пресс-конференции, но и у журналистов. Как говорится, от мошки до «большой политики» - один шаг.



