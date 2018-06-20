В Волгоградской области – очередная трагедия с массовой гибелью пчел







Очередная трагедия с массовой гибелью пчел произошла в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители станицы, после сельхозобработки полей в низовье реки Бузулук погибли 600 пчелосемей. «Мы понесли колоссальные потери, а весь наш труд превратился в прах», - говорят люди.

По словам жителей, все улья стояли в поселке, и такой «химической» атаки никто не ожидал. Обработка проводилась всего в двух километрах от стационарных пасек, что, как утверждают граждане, недопустимо. Поэтому сразу после того, как самолет улетел, пчелы стали гибнуть на глазах.

Глава администрации Киквидзенского района Сергей Савин заявил информагентству, что в настоящее время идет разбирательство. Граждане написали заявление в полицию, погибшие пчелы отправлены на анализ в специализированную лабораторию, чтобы выяснить, какой именно химикат стал причиной мора. Отправлено обращение и в Роспотребнадзор с просьбой установить названия пестицидов и агрохимикатов, повлиявших на гибель пчел.

Напомним, что это далеко не первый подобный случай в регионе. Так, в прошлом году в Рудне после обработки полей на пасеках людей также оставили без средств к существованию, так как многие жили тем, что давала им пасека. Массовая гибель пчел была зафиксирована и в селе Безымянка Михайловского района.



