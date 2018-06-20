|Экономика
|20.06.2018 14:31
В Волгоградской области распределили 117 млн субсидий на ремонт дорог
Больше всех средств - почти 52 миллиона - получит городской округ город Михайловка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги выделяются из регионального дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. Субсидии в размере 35 миллионов рублей поступят в бюджет Урюпинска. Новоаннинский муниципальный район получит более 13 миллионов рублей, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона, Клетское сельское поселение - 4,7 миллиона. Всего распределено более 117 миллионов рублей.
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd»
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018...
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
|Аналитика
|20.06.2018 16:38
Волгоград по средней заработной плате охранников занимает первое место в стране. При сравнении с другими городами она составила свыше 64 тыс. рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем расположилась Москва (54 276 рублей). По данным аналитиков сайта Avitо, - сообщает ИА "Высота 102",- подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентного по масштабу вложения труда. Были построены шикарные стадионы, обновлена инфраструктура в 11 городах – все это обусловило создание тысяч рабочих мест по всей России. Спрос на вакансии работников в категории «туризм, рестораны», задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, в городе увеличился в 4...
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|Борьба с коррупцией
|20.06.2018 16:34
До 10 июля продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза задержали в апреле. Тогда следователи вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант”...
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|Телеком
|20.06.2018 16:11
Более 26 тысяч голосовых вызовов сделали абоненты «МегаФона» во время первого матча мундиаля в Волгограде, не считая вызовов через мессенджеры. Абоненты делали стримы, звонили родственникам и друзьям, чтобы поделиться праздничным настроением, яркими впечатлениями, ведь на стадионе была просто взрывная по эмоциональному накалу атмосфера. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, общий объем передачи данных за время проведения матча составил более 1Тб, что сравнимо с почти 700 скачанными фильмами в HD-качестве. Пик голосовой нагрузки пришелся на 20:00, а пакетной — на самое начало матча в 21:00. Мобильная сеть оператора нагрузку выдержала....
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|Общество
|20.06.2018 16:10
Болельщиков из Исландии Кьяртанссона и Йонссона, которые путешествуют на российском автомобиле «Нива», волгоградские журналисты встретили на нулевой продольной магистрали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», фанаты привезли с собой сувенирную копию кубка чемпионата мира по футболу, так как ни секунды не сомневаются в победе своей сборной. Впрочем, болельщики отметили и сборную России за сильную игру. Однако первые три призовых места они единодушно отдали своей стране и только. По словам путешественников, дорога до Москвы, которая началась в Рейкьявике, прошла без серьезных поломок. А вот после начались небольшие проблемы, связанные с системой охлаждения. В Волгограде жители Исландии до матча своей сборной...
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|Общество
|20.06.2018 16:10
Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться" англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить" в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России. Увы, ничего подобного...
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|Культура
|20.06.2018 15:50
В городе Дубовка Волгоградской области состоится праздник колокольного звона «Дубовская звонница». Мероприятие пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы и городском парке 23 июня, - сообщили ИА «Высота 102» в музее "Моя Россия - моя история". В программе праздника - звоны храмов Волгоградской области, традиционные и авторские звоны, выставка прикладного искусства, экскурсии по Дубовке. Гостей ждут концерты, выставка детских рисунков, сувенирной продукции, музейных экспозиций, мастер-класс «Школа звонаря». Все желающие также смогут принять участие в экскурсии по музею г. Дубовка и в экскурсиях в Свято-Троицком и Покровском храме. А потом состоится обзорная пешая экскурсия «Прогулка по Дубовке».
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|Расследования
|20.06.2018 15:00
Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении. Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.
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|Астрахань
|20.06.2018 14:30
Астраханец поделился снимками светящихся объектов в небе над городом. Фотографии были сделаны им накануне вечером в Ленинском районе. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Слева от трубы ГРЭС видно несколько ярких огоньков, которые светились приблизительно с 22:50 до 23:25 и стояли на одном месте. Кроме того, к этим огонькам несколько раз пытался приблизиться самолёт, но, не долетая, разворачивался. Фото сделаны на Canon 600D, сфокусироваться на ярком объекте получилось только так», – сообщил молодой человек. В небе над городом периодически возникают различные светящиеся объекты, вызывающие у жителей восхищение или испуг. В 2016 году в Астрахани за НЛО были приняты авиационные...
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|Спорт
|20.06.2018 13:32
Неожиданная отмена прямого рейса Каир-Волгоград разделила любителей футбола из Нигерии. Нигерийцам теперь придётся лететь в город-герой с пересадками через аэропорты Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" работающие в аэропорту волонтеры, вместо 180 человек сегодня в Волгоград прибыли всего несколько болельщиков из африканской страны, остальные же будут подтягиваться в течение сегодняшнего дня и завтра. Но такое стечение обстоятельств не удручает уже прибывших в Волгоград болельщиков из Нигерии. Несмотря на долгие перелеты, компания нигерийских футбольных фанатов уже в предвкушении победы сборной своей страны. Болельщики сборной Нигерии собираются "зажечь" в Волгограде как минимум не хуже тунисских фанатов - веселые африканские...
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|Спорт
|20.06.2018 13:14
Пять контрольных матчей предстоит провести ФК “Ротор-Волгоград” в подмосковном Домодедово. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе клуба. Так, 27 июня волгоградцы сыграют с дублем “Спартака” а через три дня встретятся с основным составом. 2 июля состоится матч с командой - членом первой футбольной лиги ФК “Долгопрудный”. 4 июля - вторая встреча с дублем “Спартака”, а через два дня - с московским “Торпедо”. Отметим, что сейчас футболисты и тренеры, вернувшиеся со сборов в Абрау-Дюрсо, находятся в коротком отпуске. Но уже послезавтра отправятся на вторые предсезонные сборы в Подмосковье. Отметим, что за время пребывания в Абрау-Дюрсо волгоградские футболисты выиграли оба...
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|Происшествия
|20.06.2018 13:07
Очередная трагедия с массовой гибелью пчел произошла в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители станицы, после сельхозобработки полей в низовье реки Бузулук погибли 600 пчелосемей. «Мы понесли колоссальные потери, а весь наш труд превратился в прах», - говорят люди. По словам жителей, все улья стояли в поселке, и такой «химической» атаки никто не ожидал. Обработка проводилась всего в двух километрах от стационарных пасек, что, как утверждают граждане, недопустимо. Поэтому сразу после того, как самолет улетел, пчелы стали гибнуть на глазах. Глава администрации Киквидзенского района Сергей Савин заявил информагентству, что в настоящее время...
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|Расследования
|20.06.2018 12:58 (Обновлено: 20.06.2018 15:48)
Заплатить штраф в 20 тысяч рублей придется компании “Вымпел-Коммуникации”, которой принадлежит бренд "Билайн", за самовольную установку телекоммуникационного оборудования на крыше одного из зданий волгоградского техуниверситета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что с декабря прошлого года компания использовала площадку на крыше нежилого помещения, находящегося в федеральной собственности. Необходимые бумаги для этого оформлены не были. Сейчас решается вопрос о передаче помещения в аренду.
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|Спорт
|20.06.2018 12:52
Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько, что вход на площадку фан-феста пришлось закрывать из-за максимальной загрузки. Подобное было только в Москве, где тоже территория фан-фэста не могла уместить всех желающих. А в Волгограде россияне и гости из разных стран, в том числе задержавшиеся в Волгограде после игры своей сборной англичане, которые, якобы, должны были убежать от "прожорливой" мошки сразу после матча своей команды, зажигали так, что не оставили сомнений - город на Волге заслужил этот чемпионат мира! Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Экология
|20.06.2018 12:26
Обитатели Жилгородка напомнили властям про обещание годовой давности навести марафет в парке «Русь». Как заявили читатели ИА «Высота 102», летом прошлого года чиновники Дзержинского района заявляли, что на благоустройство этой территории выделены деньги в размере 1, 7 млн рублей. Обещали проложить несколько километров водопровода, покосить траву, благоустроить детскую площадку. Что в результате? По словам волгоградцев, на данный момент парк «Русь» вымирает. «Поливная система, возможно, и есть, но мы ни разу не видели, чтобы она включалась. Из-за этого высох весь газон, погибают оставшиеся деревья. Почему власти не держат обещания? Помогите спасти наш парк, ведь это единственное место...
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|Телеком
|20.06.2018 11:37
600 болельщиков и любителей футбола в ЮФО и СКФО, которые пользуются услугами «Ростелекома» и участвуют в программе «Бонус», стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры, включая полуфиналы и финал. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, среди победителей есть также представители малого и среднего бизнеса, которые подключили услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе» и успели подать заявку на участие. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте fifa2018.rt.ru. Для тех, кто...
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20 июня 15:00
20 июня 14:31
В Волгоградской области распределили 117 млн субсидий на ремонт дорог 4
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