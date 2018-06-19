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|20.06.2018 11:30
Английские болельщики посетовали, что из-за кампании в британских СМИ их мало на ЧМ-2018
ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, посетившие в понедельник в Волгограде матч своей команды против сборной Туниса на чемпионате мира по футболу, посетовали на то, что из-за кампании в британской прессе число болельщиков из Англии на ЧМ-2018 в России оказалось неоправданно низким. Об этом пишет во вторник газета "Таймс", которая пообщалась с британцами, добравшимися до России.
"Пресса отпугивала всех от того, чтобы приехать [в РФ], а между тем тут все дружелюбно. У меня есть хороший друг, который ездит на все турниры, так жена сказала ему: "Ты не поедешь", - приводит издание слова 47-летнего поклонника английской команды Саймона Хаттера из Ноттингема.
"Я был в Марселе в 2016 году, когда это все началось (столкновения российских и английских болельщиков на чемпионате Европы - прим. ТАСС), и я сказал себе: "Я не поеду в Россию", но после этого я побывал на всех отборочных играх, и я подумал: "Нет, я еду". И я так рад, что сделал это", - добавил Саймон Хаттер.
Его 54-летний брат, Джон Хаттер, признался, что, прибыв в Россию, он поначалу боялся надевать майку английской команды, после чего убедился, что нужды в таких мерах предосторожности вовсе нет. "Когда мы вышли на улицу в воскресенье, мы не надевали майки сборной Англии, потому что мы опасались возможного насилия. Но потом мы увидели, что все относятся к нам настолько по-дружески, что сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) мы их надели", - сказал Джон Хаттер.
Он сожалеет, что многие английские болельщики не добрались до России и не видели победы со счетом 2:1 над тунисцами. "Мы были немного расстроены по поводу числа английских болельщиков, оно оказалось даже ниже, чем мы думали. Они все были напуганы", - сказал Хаттер. Это привело к тому, что на стадионе, как отмечает "Таймс", было больше слышно тунисских поклонников футбола.
"Такое ощущение, что на каждого из наших болельщиков приходилось по семь тунисцев. Они были очень громкими, у них было много музыкальных инструментов, но, честно говоря, они казались абсолютно беззлобными", - заявил газете Кристин Нейлор из Лондона.
По данным ФИФА, до настоящего момента для английских болельщиков на турнире было зарезервировано около 34 тыс. билетов. Для сравнения, перед ЧМ в Бразилии в 2014 году их было более 51 тыс.
После отравления в английском Солсбери в начале марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон заявил о причастности к этому России, и объявил об отмене всех контактов на высоком уровне. В частности, было заявлено о том, что английские официальные лица и члены королевской семьи не посетят первенство в РФ.
В ряде британских СМИ вслед за этим появилось довольно много публикаций негативного содержания о России и о том, насколько опасной для британских болельщиков может оказаться поездка в РФ. Москва всегда категорически отвергала обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.
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|20.06.2018 09:45
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|20.06.2018 05:55
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|Спорт
|19.06.2018 23:07
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
После феерической победы сборной России в матче с Египтом в фан-зоне в Волгограде болельщики не спешат разойтись и устроили импровизированную дискотеку. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все друг друга поздравляют и танцуют от избытка чувств. Так, человек сто исполнили ламбаду так, как-будто специально репетировали. Люди поют, кто-то ходит на руках, все пребывают в эйфории. Болельщики размахивают красными флагами Победы. Английские болельщики, которые накануне отпраздновали победу своей сборной в матче с Тунисом, признались, что болели за Россию и оценили игру наших спортсменов.
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|Спорт
|19.06.2018 22:26
Зашкалившие эмоции, безумная радость, сорванные голоса – это штрихи к той обстановке, что царит в эти минуты в фан-зоне, где около 12 тысяч болельщиков смотрят матч сборных Египта и России на большом экране. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые друг с другом прежде люди обнимаются, танцуют, кричат, топают ногами и выражают радость так, как могут. Кто-то скандирует «Россия, вперед!», кто-то поет «Калинку-малинку», а кто-то – «Перемен требуют наши сердца» Виктора Цоя. Так же бурно выражали свое сожаление болельщики и после пропущенного нашими футболистами мяча. Напомним, ранее в фан-зону не смогли пройти все желающие из-за заполненной донельзя территории. ...
Прочитана: 4630 раз
|Спорт
|19.06.2018 21:40
Вход на территорию фестиваля болельщиков в Волгограде, где идёт прямая трансляция матча Россия-Египет, временно закрыт из максимальной загрузки площадки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы. Напомним, игра началась в 21.00 в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, многие в Волгограде решили поддержать национальную сборную на фестивале болельщиков на центральной набережной, где ежедневно на огромном экране транслируются матчи ЧМ.
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20 июня 11:30
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