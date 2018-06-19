Первые болельщики из Исландии въехали в Волгоград на российской «Ниве»

Несколько минут назад зарубежные фанаты - болельщики из Исландии Кьяртанссон и Йонссон - въехали в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские волонтеры, они едут на российском внедорожнике «Нива», который раскрасили в сине-красно-белые цвета своей национальной сборной. О своем футбольном путешествии они рассказывают в соцсетях, - отметили волонтеры. В частности, они рассказали, что внедорожник «Ниву» они выиграли в конкурсе, организованном местной турфирмой.

Граждане Исландии уже преодолели тысячи километров, а в общей сложности проедут 15 тысяч км. Чтобы побывать на матчах чемпионата, они добирались паромом в Данию, потом в Германию, оттуда в Польшу, а затем в Москву. В столице они присутствовали на матче сборных Исландии и Аргентины.

Напомним, матч Нигерия–Исландия состоится на стадионе «Волгоград-Арена» в пятницу, 22 июня, в 18.00. Затем они направятся в Ростов-на-Дону, чтобы снова поболеть за любимую команду, которая проведет матч с Хорватией.

Фото: hmladan/instagram.com