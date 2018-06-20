Сборная Исландии прилетела в Волгоград на матч с Нигерией





Самолет со сборной Исландии по футболу приземлился в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани, футболисты и тренерский штаб исландской команды прибыли из Геленджика на самолете "Airbus A319" авиакомпании "Россия", который носит имя "Смоленск". На "Волгоград Арене" завтра, 21 июня, сборная Исландии проведет открытую тренировку для СМИ, а затем пресс-конференцию.

Напомним, исландцы на время ЧМ-2018 базируются в Геленджике. В Волгограде они проведут вторую игру в рамках группового турнира со сборной Нигерии. Матч пройдет 22 июня на "Волгоград Арене". Сборная Исландии 16 июня встречалась с командой Аргентины. Этот матч группы D, который прошел на стадионе "Спартак" в Тушино, завершился со счетом 1:1.



