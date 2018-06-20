Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели

Обитатели Жилгородка напомнили властям про обещание годовой давности навести марафет в парке «Русь». Как заявили читатели ИА «Высота 102», летом прошлого года чиновники Дзержинского района заявляли, что на благоустройство этой территории выделены деньги в размере 1, 7 млн рублей. Обещали проложить несколько километров водопровода, покосить траву, благоустроить детскую площадку. Что в результате?

По словам волгоградцев, на данный момент парк «Русь» вымирает. «Поливная система, возможно, и есть, но мы ни разу не видели, чтобы она включалась. Из-за этого высох весь газон, погибают оставшиеся деревья. Почему власти не держат обещания? Помогите спасти наш парк, ведь это единственное место отдыха для взрослых и детей в нашем квартале», - говорят горожане.

Сегодня состояние этой зеленой зоны в полном упадке, тем более что зелени нет совсем. Только высохший до основания бурьян да спиленные ветки. Волгоградцы намерены обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку расходования денежных средств на благоустройство.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



