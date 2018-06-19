









Смотрите сегодня в программе: «Волгоград Арена» дебютировала на мировой футбольной арене, и это было круто. Скоро в Волгограде: болельщики из Исландии готовятся громогласно поддержать свою сборную. Однажды в России: английский фанат попал в ДТП и познакомился с волгоградской медициной и отзывчивыми русскими. То жарко, то холодно: жители Волгограда жалуются в администрацию города на кондиционеры в автобусах.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.