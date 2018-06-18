







Новым, необычным и неожиданно позитивным опытом назвал пребывание в волгоградской больнице СМП №25 гражданин Великобритании Крис Тейлор. Так получилось, что он оказался единственным англичанином, который имея на руках билет на «Волгоград Арену», так и не смог поболеть за команду своей страны непосредственно на стадионе. Крис - учитель русской истории, работает в Гонконге, очень любит футбол и не мог пропустить чемпионат мира в России.













«Я прилетел в Минеральные Воды, там арендовал машину и отправился в Волгоград. Сам не могу объяснить, как получилось так, что автомобиль съехал с узкой дороги и перевернулся», - Крис рассказал ИА «Высота 102» все, что помнит о происшествии в Светлоярском районе Волгоградской области. Окровавленного английского болельщика из заблокированной машины бросились вытаскивать местные жители. «Эти люди не испугались большого количества крови, были очень внимательны и, как могли, успокаивали меня, не давая потерять сознание »,- говорит Крис . Эльбрус Дзахоев - заведующий травматологическим отделением СМП № 25 сообщил ИА «Высота 102», что у гражданина Великобритании была диагностирована сочетанная травма - открытые переломы лопатки и предплечья, черепно-мозговая травма и травма левой руки. Кстати, доктор Дзахоев поделился с английским пациентом своими очками для чтения - потому, что очки Криса разбились во время аварии. О том, как ему помогают русские, англичанин рассказывает по телефону изумленным друзьям в Гонконге и Англии - для них Россия всегда казалась страной непредсказуемой и непонятной.













«Здесь очень профессиональные врачи и мы нашли общий язык, больница с замечательными условиями, мне сделали полное обследование и кормят вкусными русскими супами», - отмечает Крис и, вспоминая про футбол, говорит, что очень рад победе Англии на поле «Волгоград Арены» - игру он все-таки увидел - волгоградские медики специально принесли в палату телевизор.