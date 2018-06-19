Арбитражный суд Волгоградской области постановить расторгнуть государственный контракт на выполнение работ по строительству следственного изолятора на 366 мест в городе Симферополе в Крыму. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с исковым заявлением к генподрядчику - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" - обратилось УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю. Согласно материалам дела, госконтракт на строительство объекта стоимостью 119,8 миллиона рублей был заключен в декабре 2016 года. СИЗО должны были построить еще в прошлом году, однако этого не произошло до сих пор. Представитель ответчика выступал против удовлетворения иска, пояснив, что в неисполнении обязательств генеральным подрядчиком виноват истец. А именно, что заказчик не создал генподрядчику необходимые условия для строительства СИЗО в Крыму.

При рассмотрении данного дела суд установил существенные нарушения генеральным подрядчиком установленных госконтрактом условий о сроке и объеме подрядных работ. Ссылки ответчика на наличие вины заказчика приняты не были в связи с отсутствием доказательств.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" в прошлом году сотрясали скандалы. Так, в августе 2017 года по подозрению в получении двухмиллионной взятки в Волгограде был задержан директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Василий Полуосьмак и его заместитель Андрей Кочубеев. Следствие их заподозрило в получении "откатов" в размере 15% от контрактов на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Буквально вчера, 18 июня, стало известно о возбуждении в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.



