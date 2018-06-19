В Волгограде УК предлагают повторно лишить лицензии

Волгоградской УК “Волга-КомСервис” грозит лишение лицензии - повторно. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, руководителю областного Госжилнадзора было отправлено предложение о лишении управкомпании лицензии, в связи с тем, что она долгое время пренебрегала обязанностями по управлению многоквартирными домами № 16 по улице Жолудева и № 6 по улице Дегтярева. В связи с этим ухудшаются условия проживания в них людей, считают в аппарате обмбудсмена. При этом УК не раз игнорировала предписания, выдаваемые горадминистрацией и областной инспекцией государственного жилищного надзора после проверок. Так, оказалось, что еще до ноября прошлого года ООО УК “Волга-КомСервис” предписали провести комплекс ремонтно-восстановительных работ. Но они не были выполнены. Были обозначены новые сроки, но, несмотря на административные штрафы, работы также не были проведены. Последние подобные предписания были выданы в апреле этого года.

В то же время, как стало известно информагентству, ООО УК “Волга-КомСервис” (ИНН 3459061589), в управлении которой находятся оба дома, уже лишили лицензии по заявлению инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Такое решение принял 7 декабря минувшего года арбитражный суд Волгоградской области. А 27 марта этого года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил данное решение и оно вступило в законную силу. К тому же, как следует из документов арбитражного суда, компания находится в стадии банкротства. Дозвониться по телефону компании журналистам “Высоты 102” не удалось. Что стало причиной подобной неразберихи, трудно сказать, но информагентство будет следить за ситуацией.