В мэрию Волгограда жалуются на холод в автобусах





Жители Волгограда жалуются в редакцию ИА «Высота 102» на невыносимую жару в городских автобусах из-за неработающих кондиционеров, а в мэрию, как выяснилось, - на холод в общественном транспорте. На сегодняшней встрече с журналистами заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный пообещал разобраться в ситуации с неработающим оборудованием для охлаждения воздуха в салонах автобусов и попросил сообщать о подобных фактах. Вместе с тем он заметил, что в мэрию жалуются и на холод в автобусах из-за кондиционеров. «Водители тоже зачастую не знают, включать ли им оборудование, потому что кому-то жарко, а кому-то – холодно», - пояснил замглавы.





Между тем, напомним, городские власти заявляли, что до 1 июня все системы климат-контроля в городских автобусах будут подготовлены к началу летнего сезона. Однако, как сообщают жители города, зачастую кондиционеры в салонах не функционируют – то ли по причине поломок, то ли водители их просто не включают.