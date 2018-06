Чума мух и волшебство Харри: английская пресса о матче Англия-Тунис в Волгограде

Сборная Англии на стадионе "Волгоград Арена" одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. Оба гола в ворота "орлов Карфагена" забил капитан английской сборной Харри Кейн. Как сообщает ИА "Высота 102", игре этого футболиста, который принес победу англичанам, посвящены сегодня все статьи в иностранных изданиях. Пишет английская пресса не только о выдающемся Кейне. Некоторые СМИ отмечают буйство назойливых мух и неожиданное гостеприимство россиян.













Так, "The Guardian" утверждает, что Харри Кейн не просто спас свою сборную. Самая известная британская газета отмечает, что Кейн своим победным голом спас всех англичан "от тяжелой погоды и невыносимой интроспекции" первой недели Кубка мира. О "Волгоград Арене" "The Guardian" пишет так: "Волгоград Арена" - поразительная вещь, внезапно поднимающаяся из-за низкого горизонта, как гигантская, освещенная плетеная корзина у подножия Мамаева Кургана...".













Самым забавным заголовком отметилась сегодня одна из самых известных газет в мире - английская "The Times": "Outnumbered and fly-bitten fans celebrate Harry’s magic". Это можно перевести примерно так: "Бесчисленные и укушенные фанаты празднуют волшебство Харри". Издание рассказывает читателям о "чуме мух", серии пропущенных голевых возможностей и огромной явке на матч тунисских болельщиков.













Газета "The Daily Telegraph" подробно и живописно рассказывает о противостоянии Англии и Туниса на футбольном поле. Издание также вспоминает о насекомых, но применительно к описанию игры соперников, заявляя, что "Тунисцы роились вокруг Англии, как мошки и москиты, которые изводили этот стадион на берегу Волги и так раздражали игроков". ("The Tunisians swarmed around England like the midges and mosquitoes that plagued this stadium on the banks of the River Volga and so irritated the players").













"The Independent " отмечает теплый прием хозяев, а также то, что "день Англии в Волгограде прошел без серьезного инцидента". Издание поясняет, что политическая напряженность, которая могла вылиться в беду, оказала существенное влияние на число путешествующих английских болельщиков. Те, кто все же прибыл на матч в Волгоград, не ожидали такого радушного приема от местных жителей. Так, 43-летний Джеймс Локетт сказал "The Independent", что "ничего, кроме дружелюбия" в городе, ранее известном как Сталинград, он не ощутил. Такое отношение вызвало у англичан желание еще больше узнать о городе. "Люди - это люди, а обычные российские болельщики не имеют никакого отношения к нынешней напряженности [между Россией и Великобританией]", - пишет "The Independent".