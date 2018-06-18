Кондукторов в Волгограде научат не брать деньги за проезд с болельщиков в дни матчей

В администрации Волгограда прокомментировали случаи взимания платы за проезд с болельщиков, которые накануне фиксировались в некоторых автобусах и троллейбусах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пояснения прозвучали на сегодняшней встрече с журналистами в городском пресс-центре. Так, заместитель главы администрации Сергей Разумный сообщил, что накануне, в день проведения матча сборных Англии и Туниса в Волгограде пассажирские предприятия выполнили огромный объем работы. «Конечно, при таком масштабе могут быть отдельные нюансы, - заявил Сергей Разумный. – Мы проведем разбирательство по всем фактам, дополнительный инструктаж. При выявлении виновных эти лица будут наказаны».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне в троллейбусе №10, в автобусах №21 и 35 в разное время отмечались случаи, когда кондукторы требовали деньги за проезд с болельщиков. Между тем, для них предусмотрен бесплатный проезд в дни проведения матчей и при наличии билета на футбол. В Волгограде пройдут еще три матча ЧМ-2018.



