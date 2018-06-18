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Общество
 19.06.2018 12:31

В Волгограде пенсионерку-инвалида по суду переселили из коммуналки в новую квартиру

Вмешательство прокуратуры и суда потребовалось, чтобы переселить пожилую волгоградку из коммуналки в новую квартиру. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 78-летняя женщина, инвалид первой группы, жила в коммунальной квартире вместе со взрослым сыном. Известно, что она страдает тяжелым хроническим заболеванием и по закону имеет право на получение жилья вне очереди. В связи с этим прокурор Волгограда подал иск к городской администрации о предоставлении инвалиду благоустроенной жилплощади. Центральный районный суд поддержал требования надзорного ведомства. 
Сейчас женщина уже переехала в отдельную квартиру в Дзержинском районе. Жилье  предоставлено пенсионерке по договору социального найма.
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Чума мух и волшебство Харри: английская пресса о матче Англия-Тунис в ВолгоградеСборная Англии на стадионе "Волгоград Арена" одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. Оба гола в ворота "орлов Карфагена" забил капитан английской сборной Харри Кейн. Как сообщает ИА "Высота 102", игре этого футболиста, который принес победу англичанам, посвящены сегодня все статьи в иностранных изданиях. Пишет английская пресса не только о выдающемся Кейне. Некоторые СМИ отмечают буйство назойливых мух и неожиданное гостеприимство россиян.  Так, "The Guardian" утверждает, что Харри Кейн не просто спас свою сборную. Самая известная британская газета отмечает, что Кейн своим победным голом спас всех англичан "от тяжелой погоды и невыносимой интроспекции"...
Прочитана: 1192 раз
Общество 19.06.2018 12:44

В администрации Волгограда прокомментировали случаи взимания платы за проезд с болельщиков, которые накануне фиксировались в некоторых автобусах и троллейбусах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пояснения прозвучали  на сегодняшней встрече с журналистами в городском пресс-центре. Так,  заместитель главы администрации Сергей Разумный сообщил, что накануне, в день проведения матча сборных Англии и Туниса в Волгограде пассажирские предприятия выполнили огромный объем работы. «Конечно, при таком масштабе могут быть отдельные нюансы, - заявил Сергей Разумный. – Мы проведем разбирательство по всем фактам, дополнительный инструктаж. При выявлении виновных эти лица будут наказаны». Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне в троллейбусе №10,...
Прочитана: 862 раз
Общество 19.06.2018 12:40

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена" Воспитанника из социально-реабилитационного центра в Камышине  не оказалось среди  детей, которые накануне вывели спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Как  сообщили ИА «Высота 102» возмущенные жители Камышина Волгоградской области, его место занял сын экономиста данного учреждения – ребенок из благополучной и обеспеченной семьи. "Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, который в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели.  Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость,  и в честность", -- едва...
Прочитана: 6546 раз
Разное 19.06.2018 11:34

В Волгограде перед матчем ЧМ-2018 волонтерам собачьего питомника запретили раздавать листовки В Волгограде перед матчем «Англия – Тунис» на территории последней мили ФИФА полиция не позволила волонтерам приюта «Дино» раздавать листовки. Об этом ИА «Высота 102» сообщила одна из активисток, присоединившаяся к мероприятию, Юлия Россошанская. «Нас подвели к полицейской машине, попросили предъявить паспорта. Затем нас отпустили, но при условии, что мы не будем раздавать листовки. Нам заявили, что мы проводим несанкционированную акцию. Хотя никаких провокационных сведений в наших печатных материалах не содержится», - пояснила Юлия. Листовки волонтеров были адресованы болельщикам, в том числе иностранным, и содержали призыв взять из приюта собаку или кошку и спасти животному жизнь. «Ежегодно на...
Прочитана: 820 раз
Общество 19.06.2018 10:34 (Обновлено: 19.06.2018 12:46)

Кондукторы в общественном транспорте Волгограда «кошмарили» болельщиков требованием платы за проезд Кондукторы в некоторых автобусах и троллейбусах Волгограда проигнорировали инструкции о праве на бесплатный проезд болельщиков, имеющих паспорта и билеты на матч. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые пользовались накануне общественным транспортом и перед матчем и после матча, порой поведение кондукторов вызывало бурное возмущение пассажиров.  В частности, болельщики, которые после поединка на стадионе «Волгоград Арена» Англии и Туниса сели в автобус №35 (АН619), были шокированы требованием кондуктора оплатить проезд. «У нас были паспорта болельщиков, мы ехали с матча с билетами, однако женщина с решительным видом заявила нам, что футбол закончился, «а мы что, бесплатно вас возить будем?». При...
Прочитана: 3186 раз
Происшествия 19.06.2018 10:32

Возгорание в грузовом автомобиле предотвратили сегодня утром в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” очевидица происшествия  Анастасия Старикова,  сегодня  утром на улице Бетонной задымилась фура, перевозившая древесный уголь в пакетах для мангалов. Приехавшие на место пожарные расчеты выгрузили и потушили тлеющий горючий груз. По  словам волгоградки,  от огня никто не пострадал. Информация о случившемся уточняется. Видео: Анастасия Старикова  
Прочитана: 995 раз
Экология 19.06.2018 10:30

В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню На глазах сотен волгоградцев гибнут деревья в парке героев-летчиков в Дзержинском районе города. «Я каждый день набираю по три пятилитровых бутылей воды, гружу на тележку, везу в парк и поливаю. И так несколько раз в день. Но это же все равно капля в море, деревья и кустарники - липы, ели, рябина, барбарис и другие  - засыхают на корню», - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №15г по бульвару 30-летия Победы пенсионерка Людмила Ивановна Лозина. По ее словам, непонятно, как получилось, что прошлой осенью здесь провели водопровод, перекопали для этого весь парк, а оросительная система так и не заработала. ...
Прочитана: 3030 раз
Общество 19.06.2018 09:59

Начальника   Жирновского  почтамта Вадима Кренделева оштрафовал за волокиту мировой суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в марте от местного жителя к нему поступила жалоба. Но ответ на нее отправлен не был. А само обращение рассмотрели спустя почти два месяца, когда прокурорская проверка уже была проведена.   За нарушение  срока рассмотрения  жалобы Кренделеву придется заплатить  5 тысяч рублей. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.
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Общество 19.06.2018 08:49 (Обновлено: 19.06.2018 14:14)

Английский фанат задержится в волгоградской больнице после ДТП Более тщательное обследование попавшего в волгоградскую больницу английского болельщика не дает ему возможности выписаться из медучреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в клинической городской больнице №25, куда накануне был доставлен 50-летний Крис Тейлор после ДТП, результаты томографии выявили многочисленные травмы, полученные фанатом – ЧМТ, ушиб легкого, ушиб головного мозга, а также перелом ребра и левой руки. Ранее, напомним, информагентство сообщало, что, по предварительным данным, английский болельщик был госпитализирован с переломом предплечья после ДТП, которое произошло накануне в Светлоярском районе Волгоградской области. Англичанин ехал в Волгоград на матч сборной Англии и Туниса, в результате аварии машина перевернулась. На месте ему была...
Прочитана: 3658 раз
Спорт 19.06.2018 06:22

В Волгограде болельщики поддержат сборную России гигантской "волной" Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии...
Прочитана: 2224 раз
Спорт 18.06.2018 22:58

Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1 Победой английской сборной над командой Туниса завершился матч на стадионе "Волгоград Арена", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Итог встречи 2:1. Автором двух голов стал капитан сборной Англии Харри Кейн. Он забил их на 11 и 91 минуте. Со стороны сборной Туниса один мяч в ворота англичан, пробивая на 35 минуте пенальти, отправил полузащитник Фержани Сасси. Отметим, что английские футболисты чаще владели мячом и провели больше ударов по воротам - 18 против 5 у тунисцев. Однако первый тайм завершился на равных.  Единственную желтую карточку за весь матч также...
Прочитана: 5163 раз
Спорт 18.06.2018 22:32

Болельщики из Туниса под особым контролем на "Волгоград Арене" Трибуну, заполненную эмоциональными болельщиками из Туниса, ещё во время первого периода матча с Англией взяли под контроль, сообщает ИА «Высота 102». Стюарды в специальных зелёных жилетах окружили фанатский сектор по периметру и пристально следят за поведением  тунисцев. В то же время, трибуны с английскими болельщиками обходятся без контроля. В эти минуты идёт второй тайм встречи сборных команд Туниса и Англии на « Волгоград Арене».    Как передаёт корреспондент ИА «Высота 102», российские болельщики периодически скандируют : «Россия, Россия!», становятся инициаторами запуска «волны», аплодируют и массово включают фонарики сотовых телефонов. Счёт 1:1. ...
Прочитана: 3466 раз
Спорт 18.06.2018 22:31

На матч Англия-Тунис в Волгограде пришло более 41 тысячи человек На 45-тысячный стадион «Волгоград Арена», где сегодня проходит матч между сборными Англии и Туниса, пришло 41064 человека, сообщает ИА «Высота 102». Пока результат интереснейшего противостояния - 1:1. Зрители активно поддерживают обе команды: по стадиону пробегает «гигантская» волна, болельщики гудят, свистят, зажигают фонарики на телефонах. Несмотря на то, что игра проходит по большей части на стороне поля тунисцев, «Орлы Карфагена» держат оборону. На матче присутствуют председатель оркомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. ...
Прочитана: 3066 раз
Общество 18.06.2018 21:55

«Соу мач москитос»: иностранные болельщики шумной толпой прошагали на «Волгоград Арену» Дорога до стадиона «Волгоград Арена» превратилась в отдельный полноценный праздник, который устроили сами болельщики. Съемочная группа ИА «Высота 102» собрала «сливки» с этого невероятного интернационального действа, которое бодрило, заряжало позитивом,  воодушевляло на песни, танцы и дружеские объятия. Подробнее – в видеоматериале «Высоты 102».
Прочитана: 7455 раз
Спорт 18.06.2018 20:50

Необычным способом добрались двое болельщиков из Китая до стадиона «Волгоград Арена», где уже в ближайшее время начнется матч сборных Англии и Туниса. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», работающие на стадионе, машина, в которой ехали жители Поднебесной, попала в ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области. К счастью, болельщики из Китая отделались легким испугом, а вот машина получила повреждения. Тогда опасающихся опоздать на матч сборных Англии и Туниса граждан Китая повезли в Волгоград сотрудники ГИБДД на своем автомобиле со спецсигналами. Болельщики  «с ветерком» добрались до места назначения и искренне благодарили своих спасителей на вроде бы непонятном языке, но не понять эмоции...
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На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
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Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
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Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
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«Высота 102 ТВ»: В деле о трагедии с катамараном в Волгограде появляется все больше вопросовКомментарии10
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В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
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