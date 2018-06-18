Вмешательство прокуратуры и суда потребовалось, чтобы переселить пожилую волгоградку из коммуналки в новую квартиру. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 78-летняя женщина, инвалид первой группы, жила в коммунальной квартире вместе со взрослым сыном. Известно, что она страдает тяжелым хроническим заболеванием и по закону имеет право на получение жилья вне очереди. В связи с этим прокурор Волгограда подал иск к городской администрации о предоставлении инвалиду благоустроенной жилплощади. Центральный районный суд поддержал требования надзорного ведомства.

Сейчас женщина уже переехала в отдельную квартиру в Дзержинском районе. Жилье предоставлено пенсионерке по договору социального найма.