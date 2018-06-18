



Кондукторы в некоторых автобусах и троллейбусах Волгограда проигнорировали инструкции о праве на бесплатный проезд болельщиков, имеющих паспорта и билеты на матч. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые пользовались накануне общественным транспортом и перед матчем и после матча, порой поведение кондукторов вызывало бурное возмущение пассажиров. В частности, болельщики, которые после поединка на стадионе «Волгоград Арена» Англии и Туниса сели в автобус №35 (АН619), были шокированы требованием кондуктора оплатить проезд. «У нас были паспорта болельщиков, мы ехали с матча с билетами, однако женщина с решительным видом заявила нам, что футбол закончился, «а мы что, бесплатно вас возить будем?». При этом она сказала, что это было указание начальства», - рассказали очевидцы. В салоне автобуса находились как волгоградские болельщики, так и граждане Туниса и Англии. «Наши стали возмущаться, на что тетя ответила, что сейчас остановит с водителем автобус и всех высадит, - рассказывают волгоградцы. – Тогда ее предупредили, что, скорее, высадят ее». По словам пассажиров, многие русские болельщики принципиально отказались платить за проезд, но признались, что кондуктор испортила всем прекрасное настроение после яркого матча. Тем не менее, некоторые предпочли не портить нервную систему и все-таки отдали деньги навязчивой даме. Свидетелями этой сцены стали иностранные болельщики, перед которыми, признались волгоградцы, было стыдно. «Город так готовился к матчу, и тут одна кондукторша умудрилась все испортить», - негодовали горожане.

К слову, подобная картина повторилась накануне вечером и в автобусе №21. Корреспонденту ИА «Высота 102» пришлось «отбивать» тунисца от кондуктора, которая также требовала оплатить проезд иностранного болельщика, несмотря на наличие у него паспорта, а также билета на предстоящий матч. Только после напоминания журналиста, что болельщик имеет право на бесплатный проезд, кондуктор «отстала» от пассажира.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подобных случаях в общественном транспорте Волгограда, когда болельщиков, в том числе иностранцев вынуждали оплачивать проезд, тогда как в день матча при предъявлении паспорта болельщика и билета на футбол он должен был быть бесплатным. Однако это правило усвоили, видимо, не все сотрудники ООО «Волгоградского автобусного парка» и ПАТП №7. При этом, например, в скоростных трамваях таких ситуаций не происходило.



