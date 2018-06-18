В Волгоградской области начальника почтамта оштрафовали за волокиту

Начальника Жирновского почтамта Вадима Кренделева оштрафовал за волокиту мировой суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в марте от местного жителя к нему поступила жалоба. Но ответ на нее отправлен не был. А само обращение рассмотрели спустя почти два месяца, когда прокурорская проверка уже была проведена.

За нарушение срока рассмотрения жалобы Кренделеву придется заплатить 5 тысяч рублей. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.