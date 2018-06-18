|Общество
|19.06.2018 09:59
В Волгоградской области начальника почтамта оштрафовали за волокиту
Начальника Жирновского почтамта Вадима Кренделева оштрафовал за волокиту мировой суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в марте от местного жителя к нему поступила жалоба. Но ответ на нее отправлен не был. А само обращение рассмотрели спустя почти два месяца, когда прокурорская проверка уже была проведена.
За нарушение срока рассмотрения жалобы Кренделеву придется заплатить 5 тысяч рублей. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018...
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
|Общество
|19.06.2018 10:34
Кондукторы в некоторых автобусах и троллейбусах Волгограда проигнорировали инструкции о праве на бесплатный проезд болельщиков, имеющих паспорта и билеты на матч. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые пользовались накануне общественным транспортом и перед матчем и после матча, порой поведение кондукторов вызывало бурное возмущение пассажиров. В частности, болельщики, которые после поединка на стадионе «Волгоград Арена» Англии и Туниса села в автобус №35 (АН619), были шокированы требованием кондуктора оплатить проезд. «У нас были паспорта болельщиков, мы ехали с матча с билетами, однако женщина с решительным видом заявила нам, что футбол закончился, «а мы что, бесплатно вас возить будем?». При...
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|Происшествия
|19.06.2018 10:32
Возгорание в грузовом автомобиле предотвратили сегодня утром в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” очевидица происшествия Анастасия Старикова, сегодня утром на улице Бетонной задымилась фура, перевозившая древесный уголь в пакетах для мангалов. Приехавшие на место пожарные расчеты выгрузили и потушили тлеющий горючий груз. По словам волгоградки, от огня никто не пострадал. Информация о случившемся уточняется. Видео: Анастасия Старикова
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|Экология
|19.06.2018 10:30
На глазах сотен волгоградцев гибнут деревья в парке героев-летчиков в Дзержинском районе города. «Я каждый день набираю по три пятилитровых бутылей воды, гружу на тележку, везу в парк и поливаю. И так несколько раз в день. Но это же все равно капля в море, деревья и кустарники - липы, ели, рябина, барбарис и другие - засыхают на корню», - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №15г по бульвару 30-летия Победы пенсионерка Людмила Ивановна Лозина. По ее словам, непонятно, как получилось, что прошлой осенью здесь провели водопровод, перекопали для этого весь парк, а оросительная система так и не заработала. ...
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|Общество
|19.06.2018 08:49
Более тщательное обследование попавшего в волгоградскую больницу английского болельщика не дает ему возможности выписаться из медучреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в клинической городской больнице №25, куда накануне был доставлен 50-летний Кристиан после ДТП, результаты томографии выявили многочисленные травмы, полученные фанатом – ЧМТ, ушиб легкого, ушиб головного мозга, а также перелом ребра и левой руки. Ранее, напомним, информагентство сообщало, что, по предварительным данным, английский болельщик был госпитализирован с переломом предплечья после ДТП, которое произошло накануне в Светлоярском районе Волгоградской области. Англичанин ехал в Волгоград на матч сборной Англии и Туниса, в результате аварии машина перевернулась. На месте ему была оказана...
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|Спорт
|19.06.2018 06:22
Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии...
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|Спорт
|18.06.2018 22:58 (Обновлено: 19.06.2018 11:00)
Победой английской сборной над командой Туниса завершился матч на стадионе "Волгоград Арена", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Итог встречи 2:1. Автором двух голов стал капитан сборной Англии Харри Кейн. Он забил их на 11 и 91 минуте. Со стороны сборной Туниса один мяч в ворота англичан, пробивая на 35 минуте пенальти, отправил полузащитник Фержани Сасси. Отметим, что английские футболисты чаще владели мячом и провели больше ударов по воротам - 18 против 5 у тунисцев. Однако первый тайм завершился на равных. Единственную желтую карточку за весь матч также получил англичанин - защитник...
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|Спорт
|18.06.2018 22:32 (Обновлено: 19.06.2018 10:58)
Трибуну, заполненную эмоциональными болельщиками из Туниса, ещё во время первого периода матча с Англией взяли под контроль, сообщает ИА «Высота 102». Стюарды в специальных зелёных жилетах окружили фанатский сектор по периметру и пристально следят за поведением тунисцев. В то же время, трибуны с английскими болельщиками обходятся без контроля. В эти минуты идёт второй тайм встречи сборных команд Туниса и Англии на « Волгоград Арене». Как передаёт корреспондент ИА «Высота 102», российские болельщики периодически скандируют : «Россия, Россия!», становятся инициаторами запуска «волны», аплодируют и массово включают фонарики сотовых телефонов. Счёт 1:1.
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|Спорт
|18.06.2018 22:31 (Обновлено: 19.06.2018 10:52)
На 45-тысячный стадион «Волгоград Арена», где сегодня проходит матч между сборными Англии и Туниса, пришло 41064 человека, сообщает ИА «Высота 102». Пока результат интереснейшего противостояния - 1:1. Зрители активно поддерживают обе команды: по стадиону пробегает «гигантская» волна, болельщики гудят, свистят, зажигают фонарики на телефонах. Несмотря на то, что игра проходит по большей части на стороне поля тунисцев, «Орлы Карфагена» держат оборону. На матче присутствуют председатель оркомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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|Общество
|18.06.2018 21:55
Дорога до стадиона «Волгоград Арена» превратилась в отдельный полноценный праздник, который устроили сами болельщики. Съемочная группа ИА «Высота 102» собрала «сливки» с этого невероятного интернационального действа, которое бодрило, заряжало позитивом, воодушевляло на песни, танцы и дружеские объятия. Подробнее – в видеоматериале «Высоты 102».
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|Спорт
|18.06.2018 20:50
Необычным способом добрались двое болельщиков из Китая до стадиона «Волгоград Арена», где уже в ближайшее время начнется матч сборных Англии и Туниса. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», работающие на стадионе, машина, в которой ехали жители Поднебесной, попала в ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области. К счастью, болельщики из Китая отделались легким испугом, а вот машина получила повреждения. Тогда опасающихся опоздать на матч сборных Англии и Туниса граждан Китая повезли в Волгоград сотрудники ГИБДД на своем автомобиле со спецсигналами. Болельщики «с ветерком» добрались до места назначения и искренне благодарили своих спасителей на вроде бы непонятном языке, но не понять эмоции...
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|Расследования
|18.06.2018 20:48
18 июня. INTERFAX.RU - Елецкий суд Липецкой области оштрафовал английского болельщика за мелкое хулиганство в поезде Москва-Волгоград. "Суд признал виновным подданного Великобритании в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 1 тысячу рублей", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в суде. Позже стало известно, что второй подданный Великобритании, ставший участником инцидента в поезде Москва-Волгоград, также был оштрафован. "В отношении подданного Великобритании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде административного штрафа", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства не уточнил точную...
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|Происшествия
|18.06.2018 20:30
Врачи оказывают помощь англичанину, который на машине попал в ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, машина, на которой 50-летний Кристиан ехал на матч сборной Англии и Туниса, в результате аварии перевернулась. По предварительным данным, англичанин получил перелом плеча, на месте ему была оказана помощь. Затем жителя Англии госпитализировали в больницу №25. Впрочем, как рассказали медработники, англичанин до последнего надеялся, что полученная травма не помешает ему попасть на матч, который начнется на стадионе «Волгоград Арена» в 21-00. Однако медики не стали рисковать здоровьем гостя. И установили в его палате телевизор для просмотра...
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|Аналитика
|18.06.2018 20:26
Смотрите сегодня в программе: Волгоград радушно встречает болельщиков со всего земного шара. Матч между сборными Англии и Туниса приковал к Волгограду внимание любителей футбола. Заместитель британского посла почтила память павших в Сталинградской битве. Народные песни и танцы гостей из Северной Африки очаровали жителей города на Волге. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|18.06.2018 20:16 (Обновлено: 19.06.2018 10:48)
Менее чем за час до матча сборных Англии и Туниса около стадиона «Волгоград Арена» болельщики бурно выражают свои эмоции в предвкушении праздника. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые люди обнимаются и целуются друг с другом, пытаясь таким образом поделиться своей радостью. Между тем, никакой давки на входе на стадион не наблюдается. Люди спокойно проходят через пункты досмотра.
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|Общество
|18.06.2018 19:29
В Волгограде тысячи болельщиков направились к стадиону «Волгоград Арена». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на пешеходных территориях, прилегающих к новой спортивной арене, на своеобразной тропе болельщика уже заработали открытые интерактивные площадки. Развлекательные зоны в новом парке открылись у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль пешеходной части проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова. В «меню» праздника - «живая» музыка, выступления циркачей и мимов. На маршрутах болельщиков можно встретить любителей футбола из разных стран мира – Китая, Канады, Англии, США, Туниса, Японии, Бельгии ...
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19 июня 10:34
19 июня 09:59
В Волгоградской области начальника почтамта оштрафовали за волокиту
18 июня 21:55
18 июня 20:50
18 июня 20:30
18 июня 16:51
18 июня 16:39
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Общество
19 июня 10:34
19 июня 09:59
В Волгоградской области начальника почтамта оштрафовали за волокиту
18 июня 21:55
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