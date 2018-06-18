Английский фанат задержится в волгоградской больнице после ДТП

Более тщательное обследование попавшего в волгоградскую больницу английского болельщика не дает ему возможности выписаться из медучреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в клинической городской больнице №25, куда накануне был доставлен 50-летний Кристиан после ДТП, результаты томографии выявили многочисленные травмы, полученные фанатом – ЧМТ, ушиб легкого, ушиб головного мозга, а также перелом ребра и левой руки. Ранее, напомним, информагентство сообщало, что, по предварительным данным, английский болельщик был госпитализирован с переломом предплечья после ДТП, которое произошло накануне в Светлоярском районе Волгоградской области. Англичанин ехал в Волгоград на матч сборной Англии и Туниса, в результате аварии машина перевернулась. На месте ему была оказана помощь. Затем жителя Англии госпитализировали в больницу №25. Впрочем, как рассказали медработники, англичанин до последнего надеялся, что полученная травма не помешает ему попасть на матч, который прошел накануне на стадионе «Волгоград Арена». Однако медики не стали рисковать здоровьем гостя. И установили в его палате телевизор для просмотра матча.

И, как выяснилось, правильно сделали. Теперь англичанину придется задержаться в отделении травматологии как минимум три дня, после чего уже будет принято решение о его дальнейшей судьбе или лечении с участием представителя посольства Великобритании в России.



