Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1

"Мы ожидали, что матч будет тяжелым - мы собирались играть наш самый главный матч. Англичане играли хорошо. Мы смогли защищаться более 90 минут. Но на все воля Бога". - заявил на послематчевой конференции главный тренер Туниса Набил Маалул.

Отвечая на вопрос о мошкаре, наставник Туниса сказал: “Я вообще не почувствовал этих мушек. Я был сосредоточен на игре. Что касается стадиона, то он - великолепный”.

“Я доволен нашей игрой. Совершенно очевидно, что были нервы. Никогда не знаешь, чего ожидать. Но мы быстро включились в игру и могли забить еще”, - заявил капитан сборной Англии и самый результативный игрок встречи Харри Кейн. Он также отметил, что о мошке их предупредили заранее и сказали, что ее будет немало. “Но мы много наносили спрея против мошкары - важно было, чтобы она не попадала в глаза, рот. Тем не менее команда хорошо сыграла”, - сказал спортсмен.

Тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: “Даже если бы был 1:1, я был бы рад и гордился результатами команды. Были вещи в матче, которые мы не могли контролировать, но мы на них хорошо реагировали”. По его словам, команда заработала эту победу. Что касается насекомых, то он сказал, что видел их во время разминки, а во время матча не заметил вообще.