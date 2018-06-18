Врачи оказывают помощь англичанину, который на машине попал в ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, машина, на которой 50-летний Кристиан ехал на матч сборной Англии и Туниса, в результате аварии перевернулась. По предварительным данным, англичанин получил перелом плеча, на месте ему была оказана помощь. Затем жителя Англии госпитализировали в больницу №25. Впрочем, как рассказали медработники, англичанин до последнего надеялся, что полученная травма не помешает ему попасть на матч, который начнется на стадионе «Волгоград Арена» в 21-00. Однако медики не стали рисковать здоровьем гостя. И установили в его палате телевизор для просмотра...

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