В Волгограде болельщики заступили на тропу радости и веселья





В Волгограде тысячи болельщиков направились к стадиону «Волгоград Арена». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на пешеходных территориях, прилегающих к новой спортивной арене, на своеобразной тропе болельщика уже заработали открытые интерактивные площадки.









Развлекательные зоны в новом парке открылись у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль пешеходной части проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова. В «меню» праздника - «живая» музыка, выступления циркачей и мимов.









На маршрутах болельщиков можно встретить любителей футбола из разных стран мира – Китая, Канады, Англии, США, Туниса, Японии, Бельгии и других уголков земного шара.









Многообразие языков и эмоций – это главная отличительная особенность сегодняшнего дня. Но, как отмечают волгоградцы, все друг друга прекрасно понимают, потому что всех объединяет главное – хорошее настроение и ожидание большого спортивного праздника.



