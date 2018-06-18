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Общество
 18.06.2018 19:29

В Волгограде болельщики заступили на тропу радости и веселья


В Волгограде тысячи болельщиков направились  к стадиону «Волгоград Арена». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на пешеходных территориях, прилегающих к новой спортивной арене, на своеобразной тропе болельщика уже заработали  открытые интерактивные площадки. 


Развлекательные зоны в новом парке открылись у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль пешеходной части проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова.  В «меню» праздника - «живая» музыка, выступления циркачей и мимов.


На маршрутах болельщиков можно встретить любителей футбола из разных стран мира – Китая, Канады, Англии, США, Туниса, Японии, Бельгии  и других уголков земного шара. 


Многообразие языков и эмоций – это главная отличительная особенность сегодняшнего дня. Но, как отмечают волгоградцы, все друг друга прекрасно понимают, потому что всех объединяет главное – хорошее настроение и ожидание большого спортивного праздника. 

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Дорога до стадиона «Волгоград Арена» превратилась в отдельный полноценный праздник, который устроили сами болельщики. Съемочная группа ИА «Высота 102» собрала «сливки» с этого невероятного интернационального действа, которое бодрило, заряжало позитивом,  воодушевляло на песни, танцы и дружеские объятия. Подробнее – в видеоматериале «Высоты 102».
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Спорт 18.06.2018 20:50

Необычным способом добрались двое болельщиков из Китая до стадиона «Волгоград Арена», где уже в ближайшее время начнется матч сборных Англии и Туниса. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», работающие на стадионе, машина, в которой ехали жители Поднебесной, попала в ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области. К счастью, болельщики из Китая отделались легким испугом, а вот машина получила повреждения. Тогда опасающихся опоздать на матч сборных Англии и Туниса граждан Китая повезли в Волгоград сотрудники ГИБДД на своем автомобиле со спецсигналами. Болельщики  «с ветерком» добрались до места назначения и искренне благодарили своих спасителей на вроде бы непонятном языке, но не понять эмоции...
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Расследования 18.06.2018 20:48

18 июня. INTERFAX.RU - Елецкий суд Липецкой области оштрафовал английского болельщика за мелкое хулиганство в поезде Москва-Волгоград. "Суд признал виновным подданного Великобритании в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 1 тысячу рублей", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в суде. Позже стало известно, что второй подданный Великобритании, ставший участником инцидента в поезде Москва-Волгоград, также был оштрафован. "В отношении подданного Великобритании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде административного штрафа", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства не уточнил точную...
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Спорт 18.06.2018 20:37 (Обновлено: 18.06.2018 20:50)

Символ ЧМ-2018 Забивака провел фотоссессию с волгоградскими болельщиками Только что в зоне фан-феста волгоградцам явился символ ЧМ-2018 – волк Забивака. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на встречу с забавным персонажем пришли сотни волгоградцев и гостей города, кто не попал на матч сборных Англии и Туниса. Забивака показал свои танцевальные способности с группой черлидеров, а затем отправился на фотоссессию с желающими запечатлеть себя с символом чемпионата мира по футболу 2018. 
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Происшествия 18.06.2018 20:30

Врачи оказывают помощь англичанину, который на машине попал в ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, машина, на которой 50-летний Кристиан ехал на матч сборной Англии и Туниса,  в результате аварии перевернулась. По предварительным данным, англичанин получил перелом плеча, на месте ему была оказана помощь. Затем жителя Англии госпитализировали в больницу №25. Впрочем, как рассказали медработники, англичанин до последнего надеялся, что полученная травма не помешает ему  попасть на матч, который начнется на стадионе «Волгоград Арена» в 21-00. Однако медики не стали рисковать здоровьем гостя. И установили в его палате телевизор для просмотра...
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Аналитика 18.06.2018 20:26

Смотрите сегодня в программе: Волгоград радушно встречает болельщиков со всего земного шара. Матч  между сборными Англии и Туниса приковал к Волгограду внимание любителей футбола. Заместитель британского посла почтила память павших в Сталинградской битве. Народные песни и танцы гостей из Северной Африки очаровали жителей города на Волге.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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Общество 18.06.2018 20:16 (Обновлено: 18.06.2018 21:23)

Меньше часа до матча Англии и Туниса: «Обнимашки» и «целовашки» без давки Менее чем за час  до матча сборных Англии и Туниса около стадиона «Волгоград Арена» болельщики бурно выражают свои эмоции в предвкушении праздника. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые люди обнимаются и целуются друг с другом, пытаясь таким образом поделиться своей радостью. Между тем, никакой давки на входе на стадион не наблюдается. Люди спокойно проходят через пункты досмотра. 
Прочитана: 758 раз
Общество 18.06.2018 19:01 (Обновлено: 18.06.2018 21:23)

Бригада судей во главе с колумбийцем Вильмаром Рольданом рассудит первый матч на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на международную федерацию футбола. Рольдан судил матч группового этапа ЧМ-2014 между Мексикой и Камеруном. Его помощники - колумбийские арбитры Александер Гузман и Кристиан де ла Круз, а также Рикардо Монтеро из Коста-Рики.  Игра на волгоградской арене начнется в 21.00 по московскому времени. Билеты на все четыре матча чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Волгограде, раскуплены. Об этом накануне журналистам заявил глава города Андрей Косолапов.
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Общество 18.06.2018 17:22 (Обновлено: 18.06.2018 21:22)

Болельщик из Канады освоил в Волгограде «русский» метод борьбы с мошкой Прибывшие сегодня в Волгоград иностранные болельщики мужественно борются с мошкой, которой в избытке в некоторых местах города, в частности, в парковой зоне  на Набережной, на Мамаевом кургане. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», иностранцы обильно поливают себя аэрозолями, но должный эффект длится недолго. А один болельщик из Канады освоил еще один способ борьбы с назойливыми кровососущими – обильно обмахивая себя сорванной с дерева веточкой. Между тем, как рассказали ИА "Высота 102" работники аптек, самый ходовой товар в этих торговых точках - это препараты от мошки. Одного фармацевта не на шутку рассмешили иностранцы, которые покупали ванильное масло - эффективное...
Прочитана: 3221 раз
Общество 18.06.2018 17:16 (Обновлено: 18.06.2018 21:21)

Из-за языкового барьера некоторым иностранцам-пассажирам приходится оплачивать проезд в общественном транспорте, поездки в котором в день проведения матчей должны быть бесплатными. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, иностранцы с паспортами болельщиков зачастую не понимают требование кондуктора предъявить и билет. (Напомним, право на бесплатный проезд предоставляется при предъявлении паспорта болельщика и билета на матч – прим. ред. ИА «Высота 102»). «Ошалевшие от жары и мошки иностранцы не понимают кондуктора, когда он требует показать и билет на матч,  и предпочитают отдать мелочь», - свидетельствуют волгоградцы. К слову, и  горожанам, которые ездят сегодня в общественном транспорте с паспортами болельщиков, тоже порой приходится оплачивать...
Прочитана: 1830 раз
Спорт 18.06.2018 17:00 (Обновлено: 18.06.2018 21:21)

Болельщики Туниса в Волгограде зажигают, англичане – наблюдают Болельщики из Англии и Туниса, которые прибыли в Волгоград, по-разному проводят время до матча. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», беззаботные и веселые болельщики сборной Туниса всячески  привлекают к себе  внимание. Тунисцы ходят большими группами, укутанные в яркие красные флаги своей страны, на головах - нарядные тунисские тюбетейки, а в руках барабаны и футбольные гудки. Каждый готов сфотографироваться с любым желающим, показать свои навыки в русском языке и рассказать о поездке в Россию.  Как признался один из тунисцев, дорога на поезде была долгой и изматывающей, "но от дружелюбных улыбок волгоградцев стало сразу намного легче". На фоне...
Прочитана: 1391 раз
Расследования 18.06.2018 16:51 (Обновлено: 18.06.2018 21:20)

Защита обжаловала решение Центрального райсуда Волгограда об аресте на два месяца владельца лодочной станции Леонида Жданова по делу о затонувшем катамаране. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня журналистам заявил адвокат подозреваемого Николай Висков. Как ранее сообщало агентство, шесть дней назад на Волге напротив грузового порта Волгограда произошло столкновение частного прогулочного  катамарана с баржей. В результате происшествия на воде погибли 11 человек, пятеро были спасены. Владелец лодочной станции был задержан сотрудниками Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в рамках возбужденного угловного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по...
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Астрахань 18.06.2018 16:51

Корабли Каспийской флотилии миновали Волго-Донской канал и направились в Сирию Два малых ракетных корабля Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг», оснащённые крылатыми ракетами «Калибр-НК», направились в сирийский порт Тартус. Корветы уже  миновали пролив Босфор и вошли в Средиземное море. Как сообщает ИА «Астрахань 24», до этого суда совершили переход по Волго-Донскому каналу из Астрахани в Чёрное море. В сирийском порту Тартус расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. Напомним, что в октябре 2015 года «Град Свияжск» и «Великий Устюг», а также малый ракетный корабль «Углич» и сторожевой корабль «Дагестан» нанесли ракетный удар «Калибрами»...
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Общество 18.06.2018 16:50

Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!» Первые шаги в Волгограде английские болельщики сделали под зажигательные хиты «Queen», «Blur» и «Maroon5». Как сообщает ИА «Высота 102», гостей из туманного Альбиона приятно удивил музыкальный сюрприз в зоне прилета, организованный руководством аэропорта. Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, прибывших в город-герой британцев встретил местный духовой ансамбль. Первыми впечатлениями от прибытия в Волгоград английские болельщики поделились со съемочной группой «Высоты 102». Подробнее -  в видеоматериале.
Прочитана: 4016 раз
Культура 18.06.2018 16:39 (Обновлено: 18.06.2018 21:18)

Болельщики из Англии приходят в музей «Сталинградская битва» посмотреть на меч короля Георга Большой наплыв посетителей из числа иностранных и российских болельщиков фиксируется в эти дни в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», экскурсионные группы проходят по залам музея одна за другой, гости города-героя слушают рассказы экскурсоводов, рассматривают бесценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Корреспонденту  ИА «Высота 102» удалось пообщаться с несколькими гостями из Англии, Швейцарии и Греции. Все они в разной форме высказали мысль о том, что мир должен помнить и знать, какой ценой досталась победа в Сталинграде. Один из англичан заметил, что в его стране очень многие знают о кровопролитной Сталинградской битве. «И в конце...
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
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