Первый матч ЧМ-2018 на «Волгоград-Арене» рассудит колумбийский судья

Бригада судей во главе с колумбийцем Вильмаром Рольданом рассудит первый матч на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на международную федерацию футбола. Рольдан судил матч группового этапа ЧМ-2014 между Мексикой и Камеруном. Его помощники - колумбийские арбитры Александер Гузман и Кристиан де ла Круз, а также Рикардо Монтеро из Коста-Рики. Игра на волгоградской арене начнется в 21.00 по московскому времени.

Билеты на все четыре матча чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Волгограде, раскуплены. Об этом накануне журналистам заявил глава города Андрей Косолапов.



