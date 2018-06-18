«Высота 102 ТВ»: Волгоград - в центре мирового внимания







Смотрите сегодня в программе: Волгоград радушно встречает болельщиков со всего земного шара. Матч между сборными Англии и Туниса приковал к Волгограду внимание любителей футбола. Заместитель британского посла почтила память павших в Сталинградской битве. Народные песни и танцы гостей из Северной Африки очаровали жителей города на Волге.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.