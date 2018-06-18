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Общество
 18.06.2018 17:22

Болельщик из Канады освоил в Волгограде «русский» метод борьбы с мошкой


Прибывшие сегодня в Волгоград иностранные болельщики мужественно борются с мошкой, которой в избытке в некоторых местах города, в частности, в парковой зоне  на Набережной, на Мамаевом кургане. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», иностранцы обильно поливают себя аэрозолями, но должный эффект длится недолго. А один болельщик из Канады освоил еще один способ борьбы с назойливыми кровососущими – обильно обмахивая себя сорванной с дерева веточкой. Между тем, как рассказали ИА "Высота 102" работники аптек, самый ходовой товар в этих торговых точках - это препараты от мошки. Одного фармацевта не на шутку рассмешили иностранцы, которые покупали ванильное масло - эффективное средство от кровососущих. Увидев маленький флакончик спасительного препарата, болельщики жестами стали требовать тару побольше. И успокоились лишь тогда, когда им объяснили, что его нужно втирать небольшими порциями. 
Напомним, в зону фан-феста разрешили проносить спрей и крема от комаров и мошки объемом не более 100 мл. Ранее в Волгограде были проведены научно-исследовательские работы стоимостью в несколько миллионов рублей на определение мест в водоемах Волгограда и Волго-Ахтубинской поймы, где «рождается» мошка, с целью регулирования ее численности. Кроме того, весной и в начале лета в Волгограде прошли работы по обработке парков и скверов города от комаров и мошки. 

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Общество 18.06.2018 19:29

В Волгограде болельщики заступили на тропу радости и веселья В Волгограде тысячи болельщиков направились  к стадиону «Волгоград Арена». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на пешеходных территориях, прилегающих к новой спортивной арене, на своеобразной тропе болельщика уже заработали  открытые интерактивные площадки.  Развлекательные зоны в новом парке открылись у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль пешеходной части проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова.  В «меню» праздника - «живая» музыка, выступления циркачей и мимов. На маршрутах болельщиков можно встретить любителей футбола из разных стран мира – Китая, Канады, Англии, США, Туниса, Японии, Бельгии ...
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Общество 18.06.2018 19:01

Бригада судей во главе с колумбийцем Вильмаром Рольданом рассудит первый матч на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на международную федерацию футбола. Рольдан судил матч группового этапа ЧМ-2014 между Мексикой и Камеруном. Его помощники - колумбийские арбитры Александер Гузман и Кристиан де ла Круз, а также Рикардо Монтеро из Коста-Рики.  Игра на волгоградской арене начнется в 21.00 по московскому времени. Билеты на все четыре матча чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Волгограде, раскуплены. Об этом накануне журналистам заявил глава города Андрей Косолапов.
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Общество 18.06.2018 17:16

Из-за языкового барьера некоторым иностранцам-пассажирам приходится оплачивать проезд в общественном транспорте, поездки в котором в день проведения матчей должны быть бесплатными. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, иностранцы с паспортами болельщиков зачастую не понимают требование кондуктора предъявить и билет. (Напомним, право на бесплатный проезд предоставляется при предъявлении паспорта болельщика и билета на матч – прим. ред. ИА «Высота 102»). «Ошалевшие от жары и мошки иностранцы не понимают кондуктора, когда он требует показать и билет на матч,  и предпочитают отдать мелочь», - свидетельствуют волгоградцы. К слову, и  горожанам, которые ездят сегодня в общественном транспорте с паспортами болельщиков, тоже порой приходится оплачивать...
Прочитана: 1376 раз
Спорт 18.06.2018 17:00

Болельщики Туниса в Волгограде зажигают, англичане – наблюдают Болельщики из Англии и Туниса, которые прибыли в Волгоград, по-разному проводят время до матча. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», беззаботные и веселые болельщики сборной Туниса всячески  привлекают к себе  внимание. Тунисцы ходят большими группами, укутанные в яркие красные флаги своей страны, на головах - нарядные тунисские тюбетейки, а в руках барабаны и футбольные гудки. Каждый готов сфотографироваться с любым желающим, показать свои навыки в русском языке и рассказать о поездке в Россию.  Как признался один из тунисцев, дорога на поезде была долгой и изматывающей, "но от дружелюбных улыбок волгоградцев стало сразу намного легче". На фоне...
Прочитана: 1109 раз
Расследования 18.06.2018 16:51

Защита обжаловала решение Центрального райсуда Волгограда об аресте на два месяца владельца лодочной станции Леонида Жданова по делу о затонувшем катамаране. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня журналистам заявил адвокат подозреваемого Николай Висков. Как ранее сообщало агентство, шесть дней назад на Волге напротив грузового порта Волгограда произошло столкновение частного прогулочного  катамарана с баржей. В результате происшествия на воде погибли 11 человек, пятеро были спасены. Владелец лодочной станции был задержан сотрудниками Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в рамках возбужденного угловного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по...
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Астрахань 18.06.2018 16:51

Корабли Каспийской флотилии миновали Волго-Донской канал и направились в Сирию Два малых ракетных корабля Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг», оснащённые крылатыми ракетами «Калибр-НК», направились в сирийский порт Тартус. Корветы уже  миновали пролив Босфор и вошли в Средиземное море. Как сообщает ИА «Астрахань 24», до этого суда совершили переход по Волго-Донскому каналу из Астрахани в Чёрное море. В сирийском порту Тартус расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. Напомним, что в октябре 2015 года «Град Свияжск» и «Великий Устюг», а также малый ракетный корабль «Углич» и сторожевой корабль «Дагестан» нанесли ракетный удар «Калибрами»...
Прочитана: 478 раз
Общество 18.06.2018 16:50

Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!» Первые шаги в Волгограде английские болельщики сделали под зажигательные хиты «Queen», «Blur» и «Maroon5». Как сообщает ИА «Высота 102», гостей из туманного Альбиона приятно удивил музыкальный сюрприз в зоне прилета, организованный руководством аэропорта. Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, прибывших в город-герой британцев встретил местный духовой ансамбль. Первыми впечатлениями от прибытия в Волгоград английские болельщики поделились со съемочной группой «Высоты 102». Подробнее -  в видеоматериале.
Прочитана: 3658 раз
Культура 18.06.2018 16:39

Болельщики из Англии приходят в музей «Сталинградская битва» посмотреть на меч короля Георга Большой наплыв посетителей из числа иностранных и российских болельщиков фиксируется в эти дни в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», экскурсионные группы проходят по залам музея одна за другой, гости города-героя слушают рассказы экскурсоводов, рассматривают бесценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Корреспонденту  ИА «Высота 102» удалось пообщаться с несколькими гостями из Англии, Швейцарии и Греции. Все они в разной форме высказали мысль о том, что мир должен помнить и знать, какой ценой досталась победа в Сталинграде. Один из англичан заметил, что в его стране очень многие знают о кровопролитной Сталинградской битве. «И в конце...
Прочитана: 1791 раз
Спорт 18.06.2018 16:36

Посол Туниса призвал россиян поддержать команду его страны в матче на «Волгоград Арене» Сегодня в городском пресс-центре 2018 в Волгограде с журналистами пообщался Чрезвычайный полномочный посол Тунисской республики в России Мохаммед Али Шихи. Как сообщает ИА "Высота 102", дипломат рассказал, что в Волгоград прилетели около 2 тысяч болельщиков из Туниса. А всего ID-паспорта в Тунисе получили 8 тысяч тунисцев. Вместе с тем, почти 400 фанатов, которые имеют билеты на этот матч, не смогли вылететь в Волгоград из Москвы, и будут поддерживать национальную сборную, находясь в столице России. "Мы в качестве компенсации надеемся на поддержку российской публики", - сказал посол. Мохаммед Али Шихи отметил, что верит в сборную Туниса, хотя, если...
Прочитана: 1693 раз
Разное 18.06.2018 16:16

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Кровососущей мошки, которая с утра в понедельник начала досаждать многочисленным гостям и болельщикам чемпионата мира по футболу в Волгограде, вечером на стадионе, где состоится матч Тунис - Англия, не будет. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Волгоградской области. "Да, мошка появилась, это ее сезон, но в таком объеме, как это в Волгограде бывает обычно, сейчас это совсем некритично. Конечно, гостям непривычно, но вечером на стадионе мошки не будет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что одним из факторов того, что насекомых не будет на арене во время матча, может быть то, что ее разгонит ветер. Ранее...
Прочитана: 1811 раз
Общество 18.06.2018 15:51

За шесть часов до матча Англия-Тунис в Волгограде скоростные трамваи стали "челноками" За шесть часов до начала первого в Волгограде матча чемпионата мира по футболу общественный транспорт начал работать на подвоз зрителей к стадиону.  Наряду с 98 автобусами-шаттлами, на городских магистралях по муниципальным маршрута курсируют порядка 500 единиц подвижного состава, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.   Троллейбус № 10а следует по маршруту  № 10 с конечной на ул. Тулака.  Троллейбусы №9 и №12 с 15-00  отправляются от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Всего в этот день на данных маршрутах работают  порядка 45 троллейбусов с интервалом движения 3-4 минуты. Скоростные трамваи также с 15-00  перешли на...
Прочитана: 1374 раз
Газетный киоск 18.06.2018 15:22

Прошлое и новый стадион: британская пресса в преддверии матча Англия-Тунис рассказывает о Волгограде Британская газета "The Independent" в преддверии игры с участием национальной сборной на стадионе "Волгоград Арена" сегодня пишет о городе, в котором пройдет матч Англия-Тунис. Как сообщает ИА "Высота 102", материал под заголовком  "The city that can’t forget the war: Why Volgograd hopes the World Cup can help it enter a new era" ("Город, который не может забыть войну: почему Волгоград надеется, что Кубок мира поможет ему вступить в новую эру"), посвящен в основном истории Волгограда-Сталинграда. Здесь, пишет издание, прошла "самая разрушительная и решительная битва в войне". В ней погибло около 1 миллиона солдат и мирных жителей....
Прочитана: 2204 раз
Происшествия 18.06.2018 15:12

Двоих футбольных болельщиков  сняли с поезда “Москва-Волгоград” в Липецкой области. Как сообщили ИА “Высота 102” пассажиры, двое фанатов, предположительно англичане, шумели и хулиганили. За это их на станции Елец вывели из поезда сотрудники полиции.  Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Прочитана: 2347 раз
Общество 18.06.2018 14:30 (Обновлено: 18.06.2018 14:32)

В аэропорту Волгограда болельщик из Туниса спел "Калинку-малинку" Болельщиков всех стран, прибывающих на матчи чемпионата мира по футболу, в воздушной гавани Волгограда встречают с музыкой. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, как только гости из Англии (180 человек, прилетевшие рейсом из лондонского аэропорта Хитроу) ступили на волгоградскую землю, духовой ансамбль «Мегаполис» начал исполнять мелодии известных английских музыкантов. Чуть раньше таким же образом были встречены болельщики из Туниса, для них, соответственно, прозвучали национальные мелодии африканского континента. В отличие от зажигательных тунисцев, англичане сохраняют спокойствие, хотя и не скрывают изумления. А вот один фанат из Туниса был так впечатлен, что громко запел «Калинку-малинку», а музыканты с удовольствием...
Прочитана: 3571 раз
Общество 18.06.2018 14:07

Магистрали Волгограда загружены всего на два балла Изменения в схеме дорожного движения в связи с проведением в Волгограде матча Англии и Туниса не отразились на дорожно-транспортной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, загруженность магистралей сейчас сохраняется на уровне двух баллов – это низкий показатель даже для выходного дня.  Напомним, в день первого в Волгограде матча Чемпионата мира по футболу  действуют пешеходные зоны в полуторакилометровой зоне «последней мили», ведущей к стадиону «Волгоград Арена», а также к Фестивалю болельщиков FIFA. С учетом проведения праздничных мероприятий на особый режим работы переходит и общественный транспорт. На всех прилегающих к месту проведения массовых мероприятий улицах  организовано ручное регулирование дорожного...
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18 июня 11:52
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Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
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На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
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Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
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«Высота 102 ТВ»: В деле о трагедии с катамараном в Волгограде появляется все больше вопросовКомментарии10
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