Болельщик из Канады освоил в Волгограде «русский» метод борьбы с мошкой





Прибывшие сегодня в Волгоград иностранные болельщики мужественно борются с мошкой, которой в избытке в некоторых местах города, в частности, в парковой зоне на Набережной, на Мамаевом кургане. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», иностранцы обильно поливают себя аэрозолями, но должный эффект длится недолго. А один болельщик из Канады освоил еще один способ борьбы с назойливыми кровососущими – обильно обмахивая себя сорванной с дерева веточкой. Между тем, как рассказали ИА "Высота 102" работники аптек, самый ходовой товар в этих торговых точках - это препараты от мошки. Одного фармацевта не на шутку рассмешили иностранцы, которые покупали ванильное масло - эффективное средство от кровососущих. Увидев маленький флакончик спасительного препарата, болельщики жестами стали требовать тару побольше. И успокоились лишь тогда, когда им объяснили, что его нужно втирать небольшими порциями.

Напомним, в зону фан-феста разрешили проносить спрей и крема от комаров и мошки объемом не более 100 мл. Ранее в Волгограде были проведены научно-исследовательские работы стоимостью в несколько миллионов рублей на определение мест в водоемах Волгограда и Волго-Ахтубинской поймы, где «рождается» мошка, с целью регулирования ее численности. Кроме того, весной и в начале лета в Волгограде прошли работы по обработке парков и скверов города от комаров и мошки.



