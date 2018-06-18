Защита обжаловала решение суда об аресте владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаране

Защита обжаловала решение Центрального райсуда Волгограда об аресте на два месяца владельца лодочной станции Леонида Жданова по делу о затонувшем катамаране. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня журналистам заявил адвокат подозреваемого Николай Висков.

Как ранее сообщало агентство, шесть дней назад на Волге напротив грузового порта Волгограда произошло столкновение частного прогулочного катамарана с баржей. В результате происшествия на воде погибли 11 человек, пятеро были спасены. Владелец лодочной станции был задержан сотрудниками Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в рамках возбужденного угловного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). А 14 июня Центральный райсуд арестовал Жданова на два месяца. Владелец станции вину не признал.

Как установлено следствием, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана Дмитрия Хахалева, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который полностью игнорировал световые и звуковые сигналы, подаваемые с баржи.

Судэксперты, как уже сообщало ИА "Высота 102", обнаружили в крови капитана и собственника катамарана, экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, погибшего при столкновении с баржей, алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.