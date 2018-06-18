







Сегодня в городском пресс-центре 2018 в Волгограде с журналистами пообщался Чрезвычайный полномочный посол Тунисской республики в России Мохаммед Али Шихи. Как сообщает ИА "Высота 102", дипломат рассказал, что в Волгоград прилетели около 2 тысяч болельщиков из Туниса. А всего ID-паспорта в Тунисе получили 8 тысяч тунисцев. Вместе с тем, почти 400 фанатов, которые имеют билеты на этот матч, не смогли вылететь в Волгоград из Москвы, и будут поддерживать национальную сборную, находясь в столице России. "Мы в качестве компенсации надеемся на поддержку российской публики", - сказал посол. Мохаммед Али Шихи отметил, что верит в сборную Туниса, хотя, если быть реалистом, для команды будет большим успехом добиться главной цели - выйти из группы на ЧМ. На вопрос о болельщиках из Туниса посол ответил, что они ведут себя дружелюбно, создают вокруг себя определенную атмосферу. "Они любят праздник, любят игру. Ради этого они сюда и приехали", - пояснил Мохаммед Али Шихи. Касаясь прогнозов на исход предстоящего матча, посол дипломатично ответил, что победит сильнейший.