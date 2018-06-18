Болельщики Туниса в Волгограде зажигают, англичане – наблюдают





Болельщики из Англии и Туниса, которые прибыли в Волгоград, по-разному проводят время до матча. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», беззаботные и веселые болельщики сборной Туниса всячески привлекают к себе внимание. Тунисцы ходят большими группами, укутанные в яркие красные флаги своей страны, на головах - нарядные тунисские тюбетейки, а в руках барабаны и футбольные гудки. Каждый готов сфотографироваться с любым желающим, показать свои навыки в русском языке и рассказать о поездке в Россию. Как признался один из тунисцев, дорога на поезде была долгой и изматывающей, "но от дружелюбных улыбок волгоградцев стало сразу намного легче".





На фоне ярких болельщиков Туниса, англичане кажутся более спокойными и невозмутимыми. Цвет их футболок - белый, наглядно передает английский темперамент. Британцы неспешно гуляют по городу-герою в поисках очередной интересной достопримечательности или какого-нибудь уединенного места, где можно было бы обсудить жаркую волгоградскую погоду. Перед матчем многие английские болельщики решили узнать больше об истории города-героя и заказали экскурсии по главным местам Волгограда.

Напомним, сегодня в 21:00 болельщики и игроки сборных Туниса и Англии встретятся на "Волгоград Арене". А пока иностранцы изучают колорит городских улиц, фотографируются и отдыхают в фан-зоне.



