







Болельщиков всех стран, прибывающих на матчи чемпионата мира по футболу, в воздушной гавани Волгограда встречают с музыкой. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, как только гости из Англии (180 человек, прилетевшие рейсом из лондонского аэропорта Хитроу) ступили на волгоградскую землю, духовой ансамбль «Мегаполис» начал исполнять мелодии известных английских музыкантов. Чуть раньше таким же образом были встречены болельщики из Туниса, для них, соответственно, прозвучали национальные мелодии африканского континента. В отличие от зажигательных тунисцев, англичане сохраняют спокойствие, хотя и не скрывают изумления. А вот один фанат из Туниса был так впечатлен, что громко запел «Калинку-малинку», а музыканты с удовольствием подыграли. Идея создавать настроение для гостей сразу по прилету в Волгоград родилась у руководства волгоградского аэропорта спонтанно и была сразу же реализована. Реакция футбольных болельщиков на такое проявление гостеприимства самая позитивная. Танцуют и подпевают, если не все, то многие.