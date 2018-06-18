Магистрали Волгограда загружены всего на два балла





Изменения в схеме дорожного движения в связи с проведением в Волгограде матча Англии и Туниса не отразились на дорожно-транспортной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, загруженность магистралей сейчас сохраняется на уровне двух баллов – это низкий показатель даже для выходного дня.

Напомним, в день первого в Волгограде матча Чемпионата мира по футболу действуют пешеходные зоны в полуторакилометровой зоне «последней мили», ведущей к стадиону «Волгоград Арена», а также к Фестивалю болельщиков FIFA. С учетом проведения праздничных мероприятий на особый режим работы переходит и общественный транспорт. На всех прилегающих к месту проведения массовых мероприятий улицах организовано ручное регулирование дорожного движения. Контроль за соблюдением требований безопасности ведут сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, а также дружинники.



