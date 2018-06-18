Сборная Англии знает, как играть в Волгограде с командой Туниса





«Мы знаем, как играть в Волгограде против Туниса». Об этом заявил английский хавбек, игрок «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии, лучший молодой игрок АПЛ в сезоне 2015/16 Деле Алли. Как сообщает ИА «Высота 102», его слова цитирует сегодня официальный сайт FIFA.

«С приходом Гарета Саутгейта команда Англии существенно обновилась и омолодилась. Даже из состава сборной на ЧМ-2014 почти никто не вызван на турнир в Россию – лишь Кэхилл, Джонс, Хендерсон, Стерлинг и Уэлбек. Молодая команда «трех львов» попытается прервать безвыигрышную серию на ЧМ уже в понедельник на «Волгоград Арене» в матче с Тунисом», - говорится в сообщении.

Однако у африканской сборной, которая возвращается на Чемпионат мира FIFA впервые с 2006 года, очевидно, свои планы на турнир. В недавних товарищеских встречах тунисцы предстали неуступчивой и отлично организованной командой. В ходе подготовки к ЧМ-2018 команда провела товарищеские матчи с несколькими топ-соперниками, продемонстрировав в них весьма качественный уровень игры. Сперва удалось вырвать ничью у Португалии, а затем навязать серьезную борьбу Испании, пропустив гол лишь в самой концовке. Все игроки, включая Вахби Хазри и Али Маалула, здоровы, что позволяет тренерскому штабу иметь пространство для маневра. Настрой у команды боевой и оптимистичный: футболисты уверены в своих силах.

Сайт FIFA публикует ориентировочные составы.

Тунис: Муэз Хассен; Яссин Мерья, Сиам бен Юсиф, Дилан Бронн, Али Маалул; Эльес Схири, Анис Бадри, Ферджани Сасси; Фахреддин бен Юсеф, Вахби Хазри, Наим Слити.

Англия: Джордан Пикфорд; Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр; Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг; Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

На фото сайта FIFA - Деле Алли.