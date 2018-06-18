Учебный центр АО «КАУСТИК» расширил перечень образовательных услуг









Учебный центр волгоградского «КАУСТИКа» получил возможность осуществлять образовательную деятельность не только по программам профессионального обучения, но и дополнительного образования.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, такое решение принял областной комитет образования, науки и молодёжной политики, выдавший новое приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности. Лицензия является государственной гарантией и подтверждает, что для реализации указанных в ней образовательных программ в АО «КАУСТИК» имеются все необходимые условия: аудитории, средства обучения (в том числе мультимедийная техника, схемы, макеты, манекены, специальная техническая библиотека), высококвалифицированный персонал и др.













В 2017 году в учебном центре «КАУСТИКа» по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации прошли обучение более 2,9 тыс. человек. При этом в перечне специальностей, по которым проводится обучение, - практически все рабочие профессии промышленной площадки волгоградского «КАУСТИКа», основные из них - аппаратчики, слесари-ремонтники, слесари по КИПиА, электромонтёры, электрогазосварщики. С получением обновленного приложения к лицензии учебный центр намерен реализовать свои услуги по дополнительному образованию не только для персонала промышленной площадки «КАУСТИКа», но и других организаций. Преподаватели центра смогут проводить профессиональную переподготовку и повышение квалификации по разнообразным направлениям работников промышленных предприятий всей Волгоградской области.

Добавим, что теперь в перечне образовательных услуг учебного центра АО «КАУСТИК» - более 40 программ профессионального обучения и дополнительного образования.