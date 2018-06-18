В Волгограде болельщики поддержат сборную России гигантской "волной"









Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Площадка фан-феста в Волгограде начинает работать с 12:00 и закрывается в 01:00. В этот день на большом экране будут транслироваться матчи: Колумбия-Япония (15.00), Польша-Сенегал (18.00), Россия-Египет (21.00).

В 17.00 гостей будет развлекать волгоградская группа "Небо рыб", а в 20.00 выступит ансамбль "Фолк-Экспресс".



