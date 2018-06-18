Дождались: Волгоград впервые в своей истории принимает матч ЧМ по футболу

Сегодня в Волгограде будет грандиозный день большого футбола. Такого в городе-герое еще не было. Уже накануне на «Волгоград Арене» все говорило о том, что буквально вся планета собирается следить за происходящим на футбольном поле и на трибунах 45-тысячного стадиона. Гигантский пресс-центр, построенный на территории «Волгоград Арены», заполнили журналисты, фотографы и операторы со всего мира, работающие на ведущие информагентства и телекомпании.













Количество специальной аппаратуры зашкаливало. Репортеры передавали в прямой эфир своих телекомпаний новости о подготовке Волгограда к матчу между Тунисом и Англией, знакомились друг с другом, фотографировались на фоне нового стадиона, делились впечатлениями от посещения Мамаева кургана.





























Английские журналисты рассказали корр. ИА «Высота 102», что поражены размерами и величием статуи «Родина-Мать зовет!» и еще им очень нравится, что в Волгограде тепло. В пресс-центре на «Волгоград Арене» для журналистов созданы максимально комфортные условия для работы, есть все, что нужно для передачи информации в режиме он-лайн и для того, чтобы передохнуть.













Вечер перед историческим для Волгограда днем был отмечен двумя пресс-конференциями представителей сборных Туниса и Англии, а также открытой для прессы тренировкой африканской команды, которую называют надеждой всего континента.





















Сборная Туниса настроена решительно и, по словам главного тренера Набиля Маалула, хорошо готова. Кстати, букмекеры отдают предпочтение англичанам. И те намерены справиться с давлением и показать свой максимум. Так что сегодня парням из Туниса придется непросто.













Сборная Англии не стала проводить на поле «Волгоград Арены» открытую тренировку, ограничившись пресс-конференцией. Капитан сборной Англии Харри Кейн и главный тренер Гарет Саутгейт подчеркнули, что знают о героическом прошлом Волгограда и Сталинградской битве и видели грандиозные памятники, которые напоминают, что в жизни есть вещи важнее,чем футбол.













Но сегодня в городе на Волге все будет сконцентрировано именно на футболе. «Волгоград Арена» наконец сможет начать выполнять свою миссию - трибуны заполнятся людьми из разных стран и это будет именно про спорт и любовь к настоящему футболу, а не про войну и политику.







