МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Банком России 22 мая 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. В офисах МИнбанка на территории Волгоградской области уже начали выдавать своим клиентам новые банкноты, введенные в обращение22 мая 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

Необычный дизайн и технологии, использованные в новой 100 рублевой банкноте, посвященной грандиозному празднику года, заслуживают особого внимания. Размер банкноты 150x65 мм, преобладающий цвет — сине-зеленый. Изготовлена она из полимера. В верхней части есть прозрачное окно с голографическим элементом, а основные изображения лицевой стороны – мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь в прыжке за мячом. На лицевой стороне слева вверху расположен герб Российской Федерации, на оборотной стороне — земной шар в виде футбольного мяча, на котором цветом выделена территория России.

Необычная памятная банкнота номиналом 100 рублей образца 2018 года понравилась клиентам, утверждают в банке.

«Очень приятно получить новую купюру в этот исторический день для России! Это запоминающееся событие, — поделилась начальник финансового отдела одного из камышинских предприятий Анастасия Б., — Кроме того, сотрудники банка рассказали об особенностях сторублевой купюры образца 2018 года. Это первая полимерная (пластиковая) банкнота Банка России, в оформлении которой используется вертикальное изображение, причем конкретного человека. И это лучший вратарь XX века — Лев Яшин».

Постоянный клиент МИнБанка — финансовый директор волгоградского ресторана — Светлана Г. отмечает отличный сервис и внимательное отношение сотрудников банка, предложивших получить необычную памятную банкноту номиналом 100 рублей образца 2018 года или памятную монету.

Кстати, все сотрудники банка, даже в самых отдаленных уголках области, прошли дополнительную специальную подготовку по способам определения подлинности банкнот, монет Банка России и иностранной валюты.

«Сотрудники банка всегда готовы с радостью поделиться со своими клиентами интересной информацией и хорошим настроением! И эта клиентоориентированная позиция Московского индустриального банка известна нашим клиентам и партнерам, которым мы искренне благодарны за сотрудничество и выбор нашего банка»,— подчеркнули в банке.





Справка. Клиентская сеть МИнБанка насчитывает более 70 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 млн. частных клиентов. Банк обслуживает клиентов в 29 субъектах Российской Федерации в 270 офисах, а также в сети терминалов дистанционного банковского обслуживания, насчитывающей свыше 2600 устройств. ПАО «МИнБанк». Лицензия ЦБ РФ № 912 от 26 августа 2015 года.