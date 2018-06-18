В магазинах Волгограда введен безалкогольный режим





Накануне в магазинах Волгограда ограничили продажу алкоголя в стеклянной таре. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в разных магазинах по-своему оформили этот запрет: где-то закрыли в черный полиэтилен полки с бутылками, где-то – в белый с объясняющими надписями.

Напомним, постановление об ограничении потребления и продажи алкогольной продукции было принято в администрации Волгоградской области. «Сухой закон» будет действовать 17,18, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня. В эти дни алкоголь в «стекле» нельзя будет купить рядом с парками и общественными местами в Дзержинском, Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах. Запрет будет распространятся на все магазины, точки общественного питания, а также гостиницы и бары. При этом ограничения не коснутся продукции, реализуемой партнерами FIFA.



