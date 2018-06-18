Первую продольную в Волгограде перекрыли за 12 часов до матча









Движение по Первой продольной магистрали сегодня ограничили уже в начале 9-го утра - за 12 часов до матча. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу в сторону центра города в районе 39-й Гвардейской дивизии. Они пропускали через ограждение лишь спецмашины и некоторый общественный транспорт. Пассажиры скоростного трамвая пытались узнать у кондуктора, почему въезд в центр города перекрыли так рано, хотя обещали сделать это только за 6 часов до матча. Также их интересовало, до какого часа будут работать трамваи, и как добираться из центра в северные районы города во второй половине дня. Кондуктор сообщила, что трамваи будут ходить до 14.00, а затем пассажирам придется пересаживаться на автобусы. Отметим, что 18 июня в Волгограде является выходным. К этой рекомендации, видимо, решили прислушаться большинство работодателей - в трамваях и на улицах Волгограда утром в час пик было немноголюдно.

Напомним, в дни матчей ЧМ - 18, 22, 25 и 28 июня - перекрывается движение по некоторым центральным улицам. Так, в зону действия пешеходного режима входят пр. им. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. 39-й Гвардейской, прилегающие к ним местные проезды и ул. Кубинская, а также Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до выезда на пр. им. Ленина. Свободными от автотранспорта стали и часть улиц, граничащих с зоной фестиваля болельщиков FIFA.

По данным пресс-службы мэрии, на указанный период организованы бесплатные перехватывающие парковки - у ТРЦ "Комсомолл" и ТРЦ "Ашан" в Дзержинском районе, а также в Тракторозаводском районе рядом с остановкой "Хлебозавод". Отсюда до стадиона "Волгоград Арена" и зоны проведения фан-феста ФИФА болельщиков доставят специальные автобусы-шаттлы - дополнительный транспорт в количестве 98 единиц будет работать в режиме экспресса.

Матч Англия-Тунис начнется на "Волгоград Арене" сегодня, в 21.00.



