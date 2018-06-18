Автобусы «Волжский-Волгоград» будут перевозить болельщиков до утра

Сегодня в Волгограде будет грандиозный день большого футбола. Такого в городе-герое еще не было. Уже накануне на «Волгоград Арене» все говорило о том, что буквально вся планета собирается следить за происходящим на футбольном поле и на трибунах 45-тысячного стадиона. Гигантский пресс-центр, построенный на территории «Волгоград Арены», заполнили журналисты, фотографы и операторы со всего мира, работающие на ведущие информагентства и телекомпании. Количество специальной аппаратуры зашкаливало. Репортеры передавали в прямой эфир своих телекомпаний новости о подготовке Волгограда к матчу между Тунисом и Англией, знакомились друг с другом, фотографировались на фоне нового стадиона, делились впечатлениями от посещения...