Работники международного волгоградского аэропорта "Гумрак" оперативно разобрались с казусом, возникшим у журналиста Би-би-си и болельщика из Бельгии. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в аэропорту, в воскресенье прилетевший на матч Англия-Тунис бельгийский болельщик спутал свой чемодан с багажом журналиста Би-би-си, которые были очень похожи.

Однако сотрудники аэропорта предотвратили путаницу, обратив внимание на несоответствие бирок. Ситуация была разрешена без привлечения полиции.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", ожидается, что в Волгоград на матч между сборными Англии и Туниса, который состоится сегодня, прибудет не менее 3 тысяч болельщиков из Великобритании.