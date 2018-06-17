480 трамваев, троллейбусов, автобусов и 100 шаттлов будут сегодня перевозить волгоградцев и гостей города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в день первого матча чемпионата мира по футболу общественный транспорт будет работать по специальному расписанию в усиленном режиме. Зона «последней мили» вокруг стадиона «Волгоград Арена» уже была испытана во время тестовых матчей, и будет действовать 18, 22, 25 и 28 июня - в дни, когда ожидаются наиболее интенсивные пешеходные потоки. В зону действия пешеходного режима, как и прежде, войдут пр. им. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. 39-й Гвардейской, прилегающие к ним местные проезды и ул. Кубинская, а также Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до выезда на пр. им. Ленина.

Свободными от автотранспорта стали и часть улиц, граничащих с зоной Фестиваля болельщиков FIFA. Главный вход на фестиваль располагается на пересечении улиц Аллея Героев и Маршала Чуйкова, которая стала пешеходной в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской. Максимально безопасной для пешеходов стала Нулевая Продольная магистраль в границах от улицы Калинина до Комсомольской.

При этом общественный транспорт продолжает движение по Нулевой Продольной магистрали. Автобус № 98 на это время ходит по более быстрому маршруту: после остановки «Детский центр» он поворачивает на ул. Рабоче-Крестьянскую и затем по ул. Калинина спускается на набережную. Автобус №5 после остановки «Торговый центр» также сворачивает на улицу Калинина и проезжает до конечной остановки «Речпорт».

Также организованы бесплатные перехватывающие парковки - у ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также в Тракторозаводском районе рядом с остановкой «Хлебозавод». Отсюда до стадиона «Волгоград Арена» и зоны проведения Фан-феста ФИФА болельщиков доставят специальные автобусы-шаттлы - дополнительный транспорт в количестве 98 единиц будет работать в режиме экспресса. От перехватывающей парковки у ТЦ «Акварель» в Советском районе специально для зрителей в дни матчей организованы дополнительные рейсы электропоездов. Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл». Остальной общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

Напоминаем, что шаттлы будут работать с шести утра сегодняшнего дня и до часа ночи в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Они станут отправляться от 3 перехватывающих парковок (P+R) по спецмаршрутам с общей конечной остановкой «Стадион», расположенной на парковке ТЦ «Европа Сити Молл».

Шаттл S1 отправляется от аэропорта, с промежуточными остановками «P+R Ашан» (ш. Авиаторов), «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная). При этом шаттл S1 продолжит курсировать и в ночное время. С 01-00 и до 6-00 от Аэропорта до остановки «Стадион» (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут регулярно ходить два автобуса.

Шаттл S2 двигается по маршруту «Вокзал» (Привокзальная площадь) - «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) - «Фан Зона FIFA» (Набережная) – «Стадион». Маршрут S3 от «P+R Тракторная» (перехватывающая парковка рядом с остановкой «Хлебозавод») с промежуточными остановками «P+R Комсомолл», «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная) также довезет всех желающих до остановки «Стадион». Интервальность движения на всех маршрутах составит порядка 15 минут. После окончания матчей трансферы начнут отправляться от конечного пункта каждые 3 минуты.

С южных районов города по привычным для волгоградцев маршрутам продолжат курсировать автобусы №№ 2, 55 и 77, которые доставят пассажиров до пл. Ленина и ТЦ «Комсомолл». Усилены маршруты и с северной стороны - это направления №№ 20, 21 и 25, которые доставят пассажиров от Спартановки и Нижнего Тракторного до Привокзальной площади и ТЦ «Акварель». Эти три маршрута на указанный период заменят автобусный маршрут № 95.

На время работы пешеходных зон в дни матчей будет скорректирована работа маршрутных такси №№ 3с и 36. Микроавтобусы будут объезжать зону «последней мили» по ул. 39-й Гвардейской, следуя по улицам Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы с выездом на Первую продольную магистраль по ул. 7-й Гвардейской.

Троллейбус № 10а будет работать по маршруту № 10 с конечной на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и №12 за шесть часов до начала спортивного мероприятия станут следовать от Спартановки до пл. Возрождения. Всего в этот день на данные маршруты выйдут порядка 45 троллейбусов, интервал движения составит 3-4 минуты.

Скоростные трамваи за шесть часов до начала игры перейдут на челночный режим в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Количество электротранспорта на линии в этот период увеличится в три раза, интервал движения трамваев не будет превышать 2-3 минут.

В дни проведения матчей для болельщиков при предъявлении одновременно двух документов: паспорта болельщика и билета на сегодняшнюю игру проезд в городском муниципальном транспорте будет бесплатным. В эти же дни будут работать порядка 98 автобусов-шаттлов, поездки в них в дни встреч на стадионе «Волгоград Арена» бесплатны для всех.



