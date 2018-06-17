В Волгоградской области проявленная хитрость обернулась для «Евросети» штрафом и фиаско в суде

Отсутствие товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя продавцом. Эту прописную истину напомнили компании «Евросеть» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области и региональном арбитражном суде, сообщает ИА «Высота 102». За отказ выплачивать деньги за некачественный гарантийный товар ввиду отсутствия документов, подтверждающих его оплату, надзорное ведомство привлекло ритейлера к административной ответственности. Если стоимость сотового телефона «FLY», который пытался вернуть клиент, составляла чуть более 2 тысяч рублей, то сумма штрафа компании-владельцу сети магазинов составила 25 тысяч рублей. Управление Роспотребнадзора указало на то, что и федеральный закон «О защите прав потребителей», и «Правила продажи отдельных видов товаров», утвержденные постановлением Правительства РФ гласят о том, что утеря кассового чека не освобождает продавца от ответственности заменить некачественный товар или вернуть деньги. «Евросеть» с решением Роспотребнадзора на согласилась и обжаловала его в арбитражном суде. И в первой, и в апелляционной инстанции требования владельца магазинов признаны необоснованными. Решение суда вступило в силу.



