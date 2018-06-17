



Всего 40 билетов на матчи мирового футбольного первенства на «Волгоград Арене» бесплатно предоставлены инвалидам-колясочниками и их сопровождающим по инициативе региона, поддержанной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, болельщики с ограниченными физическими возможностями из Волгограда, Волжского и Михайловки получили уникальную возможность побывать на событии мирового масштаба. Уже завтра, 18 июня, на «Волгоград Арене» состоится первая из четырех игр ЧМ-2018 — встречу сборных Англии и Туниса посетят десять колясочников и сопровождающих.

Добавим, вся инфраструктура «Волгоград Арены» адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для колясочников, которые добираются на стадион на своем автотранспорте, предусмотрены специальные парковочные места непосредственно у «Волгоград Арены». Тех, кто воспользуется шаттлами, от парковок у ТРК «Европа Сити молл» и площади «Возрождения» доставят на стадион специальные автомобили. Сориентироваться на парковках и найти спецавто помогут волонтеры. Такая логистика уже успешно опробована в ходе трех тестовых матчей.



