“Ротор-Волгоград” обыграл дубль “Черноморца” - 6:1

Победой волгоградских футболистов завершилась встреча команд “Ротор-Волгоград” и дубля новороссийского “Черноморца”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе местного клуба. Второй контрольный матч межсезонья проходил в Абрау-Дюрсо на базе “Футбольный мир”. Там волгоградские футболисты находятся на сборах.

В сегодняшней игре два гола новороссийцам забил полузащитник Александр Коротаев, по одному мячу в ворота соперника отправили волгоградские нападающие Андрей Мязин и Евгений Чабанов, а также полузащитники Александр Щербаков и Альберт Шарипов.

Кто забил ответный мяч, пока неизвестно. Итог встречи - 6:1 в пользу "Ротора-Волгограда".