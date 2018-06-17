|Спорт
|17.06.2018 18:57
В Волгограде началась пресс-конференция сборной Англии
В эти минуты в Волгограде на предматчевую пресс-конференцию сборной Англии по футболу собралось более сотни журналистов со всего мира. Как сообщает ИА «Высота 102», часом ранее на вопросы представителей прессы ответил главный тренер сборной Туниса. Он отметил, что завтра на «Волгоград Арене» обе команды будут играть под большим давлением и матч будет очень сложным.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что ещё не проверял состояние газона на «Волгоград Арене». «Мы очень хорошо тренировались, нам просто хочется поскорее начать играть»,- сказал он.
Мы знакомы с историей Волгограда и знаем значение Сталинградской битвы для мировой истории. Это напоминает нам, что в мире есть вещи больше, чем футбол. Здесь история на каждом шагу, но мы должны сконцентрироваться на спорте», -сказал Гарри Кейн. Капитан сборной Англии также отметил хороший уровень обеспечения безопасности в Волгограде.
Гарри Кейн также прокомментировал шутки про вручение ему в России самовара. Он сказал, что это хороший знак.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|17.06.2018 19:10
Всего 40 билетов на матчи мирового футбольного первенства на «Волгоград Арене» бесплатно предоставлены инвалидам-колясочниками и их сопровождающим по инициативе региона, поддержанной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, болельщики с ограниченными физическими возможностями из Волгограда, Волжского и Михайловки получили уникальную возможность побывать на событии мирового масштаба. Уже завтра, 18 июня, на «Волгоград Арене» состоится первая из четырех игр ЧМ-2018 — встречу сборных Англии и Туниса посетят десять колясочников и сопровождающих. Добавим, вся инфраструктура «Волгоград Арены» адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для колясочников, которые добираются на стадион на своем автотранспорте, предусмотрены...
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|Спорт
|17.06.2018 19:07
Победой волгоградских футболистов завершилась встреча команд “Ротор-Волгоград” и дубля новороссийского “Черноморца”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе местного клуба. Второй контрольный матч межсезонья проходил в Абрау-Дюрсо на базе “Футбольный мир”. Там волгоградские футболисты находятся на сборах. В сегодняшней игре два гола новороссийцам забил полузащитник Александр Коротаев, по одному мячу в ворота соперника отправили волгоградские нападающие Андрей Мязин и Евгений Чабанов, а также полузащитники Александр Щербаков и Альберт Шарипов. Кто забил ответный мяч, пока неизвестно. Итог встречи - 6:1 в пользу "Ротора-Волгограда".
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|Спорт
|17.06.2018 17:22
Самолет со сборной Англии по футболу приземлился в международном аэропорту Волгограда, об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Спортсмены прибыли из Санкт-Петербурга на самолете “Airbus A320” рейса СУ 7262 авиакомпании “Аэрофлот”. В северной столице они базируются в Зеленогорске. Отметим, что английская команда отказалась от проведения открытой тренировки в Волгограде. Известно, что на завтрашнем матче с Тунисом их будет поддерживать как минимум три тысячи болельщиков. Напомним, в субботу в Волгоград прибыла сборная Туниса. Игра состоится в понедельник 18 июня в 21:00. Фото официальный Twitter сборной Англии
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|Спорт
|17.06.2018 15:38
Болельщики из Великобритании, Мексики, Аргентины и множества других стран прилетели сегодня в Волгоград, чтобы посетить матч Англия-Тунис, сообщает ИА “Высота 102”. Десятки самолетов ежедневно доставляют в город на Волге гостей чемпионата мира по футболу. Так, семья Юан прилетела в Россию из Китая. Молодой Джиаджун, называющий себя Джимми, рассказал, что его отец Жан Ю давно болеет за “Манчестер Юнайтед”, поэтому эта команда стала и его любимой. В Волгограде они будут поддерживать сборную Англии, а также познакомятся с историей города. “Я знаю, что во время Второй мировой Россия воевала с Германией. Здесь, в Волгограде, погибло очень много людей....
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|Спорт
|17.06.2018 13:47
Минимум три тысячи английских болельщиков будут поддерживать свою сборную в Волгограде на матче с Тунисом
Не менее 3 тысяч английских болельщиков посетят матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из фанатов, прилетевший сегодня в город на Волге с берегов туманного Альбиона. "Насколько мне известно, на игре с Тунисом будет не менее трех тысяч наших болельщиков", - сказал собеседник агентства. В первый половине дня в Волгоград прилетели более трехсот английских болельщиков. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сборная Англии отменила предматчевую тренировку на "Волгоград- Арене". Матч Тунис - Англия пройдет 18 июня. Начало в 21:00 мск....
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|Общество
|17.06.2018 12:50
Уже завтра, когда на стадионе сразятся команды Англии и Туниса, кто-то из жителей города позволит себе подольше поспать, а потом – пойти гулять по городу или отправиться на матч на стадион «Волгоград-Арена», а кто-то, как обычно, встанет рано утром на работу. Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, для кого завтра будет рабочий день, а для кого- футбольный праздник. Напомним, по распоряжению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова объявлены выходными для сотрудников органов исполнительной власти, а также подведомственных администрации региона учреждений и предприятий дни матчей ЧМ-2018 – 18, 22, 25 и 28 июня. К слову, Волгоград стал единственным городом среди участников ...
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|Общество
|17.06.2018 12:27
Нормы расходов на прием и обслуживание делегаций, прибывающих по приглашению органов местного самоуправления Волгограда, будут увеличены в связи с подорожанием продуктов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующий проект решения Волгоградской гордумы, согласно которому администрация города получит право ежегодно вносить уточнения в нормы расходов с учетом изменения индекса цен. При том, что действующие нормы не менялись с 2013 года. За это время, между тем, индекс потребительских цен составил 157,0%. В КСП Волгограда одобрили предполагаемые поправки, который планируется ввести с 2019 года. Так, оплата питания в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего, увеличится с...
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|Спорт
|17.06.2018 11:46
Четвертый день работы фан-феста в Волгограде полностью посвящен истории футбола. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организаторов, сегодня, 17 июня, болельщикам предлагают совершить путешествие во времени и узнать, как развивался футбол на протяжении веков. Как эта игра стала самой популярной и любимой в мире. Сегодня любой желающий сможет выиграть мячи с автографами известных спортсменов – английского футболиста Сола Кэмпбелла и исландского нападающего Эйдура Гудьонсена. На большом экране сегодня будут транслировать матчи Коста-Рика-Сербия (15:00), Германия-Мексика (18:00), Бразилия-Швейцария (21:00). Перед гостями фестиваля болельщиков выступит группа «Бабба» из...
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|Здравоохранение
|17.06.2018 10:01
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе о жизни и здоровье человека. Во все времена эта профессия была и остается самой гуманной, милосердной, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям. И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, сотни врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, нянечек остаются на своих рабочих местах и готовы придти на помощь жителям области. Коллектив информационного агентства "Высота 102" желает Вам всем здоровья, счастья,...
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|Спорт
|17.06.2018 09:24
Сборная Туниса опубликовала официальные фото с тренировки в Волгограде, сделанные накануне, сообщает ИА «Высота 102». Футболисты вышли на тренировочное поле с улыбками, в нарядной белой форме и, по крайней мере внешне смотрелись просто отлично. Уже сегодня в Волгоград прибудет команда Англии, с которой «орлам Карфагена» предстоит сразиться на поле «Волгоград Арены». В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году – африканская команда тогда проиграла со счетом 0:2. Сегодня на вторую половину дня запланирована открытая тренировка сборной Туниса на «Волгоград Арене», а также пресс-конференция, на которой команда...
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|Здравоохранение
|17.06.2018 08:35
«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным». Эту фразу известного французского писателя любят повторять работники клинической стоматологической поликлиники №12. Одно из старейших медучреждений Красноармейского района, открытие которой состоялось в 1943 году, сегодня на равных конкурирует с ведущими частными стоматологическими клиниками, сообщает ИА «Высота 102». Здесь не только высококвалифицированные кадры, которыми поликлиника гордилась всегда, но и современное оборудование, позволяющее реализовать самые современные тенденции. И, несмотря на то, что сегодня в районе действует не менее десяти различных стоматологических клиник и кабинетов, стоматологическая поликлиника №12 - наиболее популярная и доступная для волгоградцев. Ежедневно более...
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|Расследования
|17.06.2018 07:10
Исправительные работы сроком на шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства назначены жителю Волгоградской области за 9 экземпляров рыбы, добытой незаконным путем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, местный житель, ранее уже судимый за незаконную добычу водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), снова попался на незаконной рыбалке с применением запрещенных орудий лова. Установлено, что в апреле текущего года на водоеме реки Карповка недалеко от хутора Колпачки Калачевского района он установил ставную рыболовную лесковую сеть, которая является запрещенным орудием лова. С ее помощью рыбак поймал одного сазана, одну щуку и 7 карасей....
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|Общество
|17.06.2018 05:38
Недействительным признан договор дарения недвижимого имущества, заключенного в октябре 2014 года между предпринимателем Владимиром Еременко и супругой бывшего владельца ЦУМа Ниной Кривцовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, также признан недействительным договор купли-продажи от ноября 2010 года, заключенный между Еременко и Евгением Кривцовым – сыном Нины Кривцовой. В первом случае речь идет о нежилом помещении площадью 104,4 кв.м., расположенном на Аллее Героев,8. Сделка в 2010 году касалась пристроек к зданию ЦУМа, а именно нескольких нежилых помещений, расположенных в пристройках к универмагу, общей площадью более 1800 кв.м. В суде установлено,...
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|Общество
|17.06.2018 05:16
Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться? Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит...
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|Общество
|17.06.2018 05:14
Среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области в 2017 году по виду экономической деятельности в области здравоохранения составила 24 тыс. 782 рубля, что составило 106,5% к уровню 2016 года. Согласно данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», средняя заработная плата врачей в государственных и муниципальных организациях в 2017 году составила 39 тыс. 55 рублей, среднего медицинского персонала – 23 тыс. 29 рублей. Структура врачей по специальностям такова: терапевты – 22%, стоматологи – 13%, хирурги – 10%, педиатры – 8%, акушеры-гинекологи – 6%, в структуре среднего медицинского персонала – медицинские сестры (68%) и фельдшеры (8%). На начало 2017 г. в Волгоградской области...
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