В Волгограде началась пресс-конференция сборной Англии

В эти минуты в Волгограде на предматчевую пресс-конференцию сборной Англии по футболу собралось более сотни журналистов со всего мира. Как сообщает ИА «Высота 102», часом ранее на вопросы представителей прессы ответил главный тренер сборной Туниса. Он отметил, что завтра на «Волгоград Арене» обе команды будут играть под большим давлением и матч будет очень сложным.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что ещё не проверял состояние газона на «Волгоград Арене». «Мы очень хорошо тренировались, нам просто хочется поскорее начать играть»,- сказал он.

Мы знакомы с историей Волгограда и знаем значение Сталинградской битвы для мировой истории. Это напоминает нам, что в мире есть вещи больше, чем футбол. Здесь история на каждом шагу, но мы должны сконцентрироваться на спорте», -сказал Гарри Кейн. Капитан сборной Англии также отметил хороший уровень обеспечения безопасности в Волгограде.

Гарри Кейн также прокомментировал шутки про вручение ему в России самовара. Он сказал, что это хороший знак.



