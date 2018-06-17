Сборная Англии прилетела в Волгоград

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В северной столице они базируются в Зеленогорске. Отметим, что английская команда отказалась от проведения открытой тренировки в Волгограде. Известно, что на завтрашнем матче с Тунисом их будет поддерживать как минимум три тысячи болельщиков

Напомним, в субботу в Волгоград прибыла сборная Туниса. Игра состоится в понедельник 18 июня в 21:00.

Фото официальный Twitter сборной Англии