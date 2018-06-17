Перед первым матчем ЧМ-2018 в Волгограде в уличных туалетах пройдет генеральная уборка





Семнадцать уличных туалетов установлено на улицах Волгограда в местах массового пребывания горожан и болельщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на уборку и содержание туалетов, а также на откачку отходов выделено около 1,7 миллиона рублей из средств муниципального учреждения «Волгоградзеленхоз». К генеральной уборке туалетов приступили уже сегодня, порядок и чистота будут поддерживаться в течение периода проведения чемпионата мира в городе-герое. Так, влажная уборка туалетных помещений будет проводиться не реже 1 раза в три часа, откачка отходов - 1-2 раза в день. Из 17 уличных туалетов в четырех павильонах будут предусмотрены места для маломобильных групп населения: такие сооружения установлены напротив дома №59л на пр. Ленина, на 0-й Продольной, на ул. Маршала Крылова, на проспекте Ленина – на пересечении с улицей Маршала Крылова. Туалетные кабинки также появились в других точках ул. Маршала Крылова, на ул. Глазкова, на проспекте Ленина (на пересечении с ул. Землянского), на проспекте Ленина на пересечении с 7-ой Гвардейской, на 0-й Продольной на пересечении с ул. Землянского, на нижней террасе набережной в районе причала №6, на Предмостной площади, а также между стадионом «Волгоград-Арена» и стадионом ВГАФК.

К слову, некоторые волгоградцы надеются, что после ЧМ-2018 власти города все-таки озаботятся решением туалетной проблемы уже для горожан. Как известно, для миллионного города явно не хватает действующих туалетов. А биотуалеты установлены далеко не во всех проходных местах.



