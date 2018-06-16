|Общество
|17.06.2018 12:50
Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
Уже завтра, когда на стадионе сразятся команды Англии и Туниса, кто-то из жителей города позволит себе подольше поспать, а потом – пойти гулять по городу или отправиться на матч на стадион «Волгоград-Арена», а кто-то, как обычно, встанет рано утром на работу. Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, для кого завтра будет рабочий день, а для кого- футбольный праздник.
Напомним, по распоряжению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова объявлены выходными для сотрудников органов исполнительной власти, а также подведомственных администрации региона учреждений и предприятий дни матчей ЧМ-2018 – 18, 22, 25 и 28 июня. К слову, Волгоград стал единственным городом среди участников ЧМ-2018, где дни спортивных соревнований стали выходными и связано это, скорее всего, с географическими особенностями города, ограничивающими возможности объезда вокруг места проведения матчей.
Вслед за администрацией Волгоградской области в мэрии Волгограда и Волжского приняли аналогичное решение – и объявили выходными дни матчей для сотрудников администраций. Чиновники, в свою очередь, рекомендовали руководителям муниципальных учреждений и предприятий освободить подчиненных от работы, причем, что немаловажно – с сохранением зарплаты.
Остальным не так уж и повезло. Например, не освободили от работы сотрудников территориальных управлений федеральных органов власти, а также других федеральных структур. В частности, завтра и городские, и районные суды, а также областной суд работают в обычном режиме. Небольшие корректировки вносятся в работу арбитражного суда Волгоградской области – здесь ограничат прием заявлений от граждан, предложив сделать это через электронный портал. На работу, как обычно, выйдут сотрудники Волгоградстата, управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, УФАС и других территориальных управлений.
Между тем, распоряжения губернатора и мэров Волгограда и Волжского не касаются негосударственной сферы, где руководители фирм и компания вправе сами принять решение – объявлять эти дни выходными для своих сотрудников или работать в обычном режиме. Как следует из озвученных волгоградцами вариантов, предложенных работодателями, если начальство и решается на то, чтобы предоставить дополнительные дни отдыха, то об оплате этих дней не идет и речи. Так, работодатели предлагают отдыхать за свой счет или вычесть дополнительные выходные из отпуска.
Такое разделение волгоградцев на работающих и неработающих в дни проведения матчей ЧМ-2018 уже обернулось определенными неудобствами. Так, например, родители, трудящиеся в негосударственной сфере и поставленные перед необходимостью выходить завтра на работу, должны теперь в срочном порядке придумать, с кем оставить детей-дошкольников. Ведь завтра и еще три «спортивных» дня в июне детские сады в Волгограде работать не будут.
Наверное, тем, кто завтра будет отдыхать, будут завидовать те, кому придется работать. И в первую очередь – из-за трудностей передвижения по Волгограду, где, как известно, за шесть часов до начала матча перекроют около полутора десятков улиц. Многие волгоградцы до сих пор не представляют, какими обходными «тропами» будут добираться после работы домой. Не говоря уже о жителях пригорода. Например, если волжан утром в понедельник, как обычно, отвезет на работу в областной центр электричка, то вот ее вечерний рейс – из Волгограда в Волжский - уже отменен.
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