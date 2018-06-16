Путешествие во времени: на фан-фесте в Волгограде расскажут об эволюции футбола









Четвертый день работы фан-феста в Волгограде полностью посвящен истории футбола. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организаторов, сегодня, 17 июня, болельщикам предлагают совершить путешествие во времени и узнать, как развивался футбол на протяжении веков. Как эта игра стала самой популярной и любимой в мире. Сегодня любой желающий сможет выиграть мячи с автографами известных спортсменов – английского футболиста Сола Кэмпбелла и исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.

















На большом экране сегодня будут транслировать матчи Коста-Рика-Сербия (15:00), Германия-Мексика (18:00), Бразилия-Швейцария (21:00). Перед гостями фестиваля болельщиков выступит группа «Бабба» из Самары.

Площадка фан-феста будет работать с 12:00 до 01:00.

Фото: fifafanfest-volgograd.ru